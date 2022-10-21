***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
21.10.2022 18:16
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bugün açıklanan 2022 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2022 yılı beklentilerimizi içeren yatırımcı sunumu ekli dosyadadır.
İlgili sunuma www.arcelikglobal.com adresinden de ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073357
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 33,78
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.952
En Düşük
3.888
18:0518,5990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0078
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
18:0518,3362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1281
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3568
En Düşük
17,9901
18:05986,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 12,91
|Açılış
|: 986,19
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
986,95
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|12,98
|226.242.468
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|567.122.927
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|178.062.900
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|67.929.817
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.789.691
|% 10,00
|
|ETILR
|8,72
|89.129.729
|% -6,03
|
|ATSYH
|120,70
|4.008.261
|% -5,56
|
|SNKRN
|17,40
|2.381.564
|% -5,23
|
|NTGAZ
|28,88
|118.080.363
|% -4,56
|
|ODAS
|7,93
|1.518.773.561
|% -3,65
|
|THYAO
|97,95
|5.836.967.169
|% -1,11
|
|SISE
|32,00
|3.555.097.170
|% 2,04
|
|TUPRS
|380,00
|3.311.801.198
|% 3,20
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|SASA
|93,15
|3.145.764.311
|% 9,27
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|TSKB
|2,90
|1.132.588.211
|% 3,57
|
|SKBNK
|1,96
|727.726.223
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,48
|2.758.604.131
|% -2,17
|
|VAKBN
|8,91
|1.868.119.285
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5923
|18,5990
|% -0,04
|
|Euro
|18,3132
|18,3362
|% 0,70
|
|Sterlin
|20,8888
|20,9936
|% 0,28
|
|Frank
|18,5306
|18,6422
|% 0,40
|
|Riyal
|4,9343
|4,9591
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|20,95
|
|Altın Gr.
|986
|986
|12,91
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.682
|6.803
|94,00
|
|Yarım
|3.256
|3.326
|46,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.662
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,06
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|0,21
|
|B. Petrol
|93,21
|93,21
|0,83
|