***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBugün açıklanan 2023 yılı mali sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2024 yılı beklentilerimizi içeren yatırımcı sunumu ekli dosyada yer almaktadır. İlgili sunuma www.arcelikglobal.com adresinden de ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254057BIST