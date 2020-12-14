***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBazı basın kaynaklarında, Şirketimizin Hitachi Ltd.'nin Japonya haricindeki uluslararası beyaz eşya işinin %60 hissesini 300 milyon dolar karşılığında satın almasına yönelik görüşmeler yaptığı ve sürecin ilerlediğine dair iddialar yer almıştır.Gelişmekte olan pazarlardaki büyüme stratejimiz doğrultusunda, şirket satın almaları, ortaklıklar ve iş birliği alternatiflerinin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmeler Şirketimizce her zaman yapılabilmekte olup, bu değerlendirmeler sonucunda somut kararlar alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'ne göre gerekli açıklamalar yapılmaktadır.Bu çerçevede Hitachi Ltd ile de görüşmeler devam etmekle birlikte, konuya ilişkin olarak herhangi bir yönetim kurulu kararı alınmamış, bağlayıcı bir sözleşme imzalanmamıştır. Bu kapsamda konuya ilişkin detaylar henüz tam olarak netleşmemiş olup görüşmelerin sonuçlanarak konuyla ilgili yönetim kurulu kararı alınması ve/veya bağlayıcı sözleşme imzalanması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne uygun olarak gerekli açıklamalar yapılacaktır.Bu açıklamaya konu görüşmelere ilişkin olarak, işlemin Arçelik'e olası etkileri dikkate alınarak, Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.11.2017 tarihli kararı ile verilen yetki çerçevesinde, 11.03.2020 tarihinde Genel Müdürlük tarafından işlem için verilen ön teklifin açıklanmasının, görüşmelerin tamamlanarak ilgili sözleşmelerinin imzalanmasına kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Erteleme kararı, sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi, Şirketimizin meşru çıkarlarının, yasal haklarının, rekabet ve pazarlık gücünün ve yatırımcılarımızın haklarının korunabilmesi amaçlarıyla alınmış olup, medyada çıkan haberler nedeniyle konuya ilişkin olarak işbu açıklama yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892934BIST