***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( İhraç Belgesi
13.11.2023 18:07
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09.10.2023 tarihli açıklamamıza konu olan yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemleriyle satılmak üzere, 1 yılık dönem içerisinde bir veya
birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 30.000.000.000 Türk Lirası tutarına kadar tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun
10.11.2023 tarih ve 69/1491 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217563
BIST
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18:057.568
En Düşük
|Değişim
|: -2,61%
|| -203,04
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.568
En Yüksek
7.786
18:0528,6205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0301
|Açılış
|: 28,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6200
|
28,6205
En Düşük
28,5819
18:0530,6371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0157
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6371
En Düşük
30,5922
18:051.789,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,03
|Açılış
|: 1.789,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
|
1.789,79
En Düşük
1.788,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVTUR
|10,45
|12.566.029
|% 10,00
|
|ATATP
|65,45
|55.872.472
|% 10,00
|
|SANEL
|19,16
|19.520.291
|% 9,99
|
|ARENA
|29,06
|67.686.704
|% 9,99
|
|GRTRK
|40,54
|256.406.772
|% 9,98
|
|QNBFL
|990,00
|5.093.010
|% -10,00
|
|ISBTR
|576.642,50
|12.109.493
|% -10,00
|
|ISBIR
|163,90
|11.070.553
|% -9,99
|
|VANGD
|24,90
|4.320.123
|% -9,98
|
|ORMA
|243,30
|8.985.752
|% -9,97
|
|THYAO
|232,20
|13.509.754.051
|% 1,35
|
|REEDR
|27,30
|4.216.158.797
|% 1,64
|
|ISCTR
|19,80
|4.046.601.876
|% -1,39
|
|TUPRS
|147,00
|3.713.749.402
|% -1,87
|
|EKGYO
|7,01
|2.515.209.971
|% 1,89
|
|EKGYO
|7,01
|2.515.209.971
|% 1,89
|
|ISCTR
|19,80
|4.046.601.876
|% -1,39
|
|ZOREN
|4,98
|911.665.769
|% -4,60
|
|IHLAS
|1,37
|216.469.820
|% 9,60
|
|YKBNK
|16,12
|2.501.645.243
|% -4,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5639
|28,6205
|% 0,11
|
|Euro
|30,6038
|30,6371
|% 0,05
|
|Sterlin
|35,0019
|35,1775
|% 0,00
|
|Frank
|31,5774
|31,7676
|% -0,02
|
|Riyal
|7,6001
|7,6382
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,29
|22,33
|% 0,66
|
|Platin
|868,44
|870,92
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,69
|989,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,72
|82,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.946,28
|1.946,51
|% 0,66
|