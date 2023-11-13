***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( İhraç Belgesi









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.10.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalar09.10.2023 tarihli açıklamamıza konu olan yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemleriyle satılmak üzere, 1 yılık dönem içerisinde bir veyabirden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 30.000.000.000 Türk Lirası tutarına kadar tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun10.11.2023 tarih ve 69/1491 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217563BIST