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***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

24.02.2021 22:50



***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtdışında borçlanma aracı ihraç edilmesi hakkında karar alınması ve SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 24.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 24.02.2021

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından 24.02.2021 tarihinde Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 7'nci maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde satışa sunulmaksızın Türkiye dışında satılmak üzere 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplamda 1,000,000,000 ABD Doları veya muadili yabancı para tutarına kadar, piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek esaslar çerçevesinde tahvil, finansman bonosu veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç edilmesine, söz konusu ihraçlara ilişkin tüm sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın tanzim ve düzenlenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli tüm başvuruların yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylı toplu ihraç limitimizin geçerlilik süresi boyunca yapılacak tüm ihraçlarda, ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz, ek getiri oranı, ihraç zamanı ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, aracı kurumun seçimi, ihraçların gerçekleştirilmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, ihraç, satış ve yurtdışı borsalara kayıt da dahil olmak üzere yurt içinde ve dışında gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında Hakan Hamdi Bulgurlu, Polat Şen, Özkan Çimen 'den herhangi ikisinin birlikte imzası ile yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu bugün yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912512


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