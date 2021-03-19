***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.03.2021 15:28
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtdışında yerleşik kişilere satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 24.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.03.2021
Ek Açıklamalar
24.02.2021 tarihli özel durum açıklamamıza konu olan borçlanma aracı ihracı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2021/14 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu ihraç talebinin Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919306
BIST
15:401.525
En Yüksek
|Değişim
|: -1,67%
|| -25,95
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.520
15:407,2567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0659
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2362
15:408,6412
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,0972
|Açılış
|: 8,6450
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|Önceki Kapanış
|: 8,8000
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8,7866
En Düşük
8,6147
15:40405,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -2,82
|Açılış
|: 405,88
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler15:40
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.442.217
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|57.197.295
|% 9,96
|
|VESTL
|31,98
|685.115.520
|% 9,67
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|DOKTA
|36,66
|9.674.396
|% -9,97
|
|CLEBI
|300,50
|458.194.967
|% -8,94
|
|SANKO
|13,23
|105.531.810
|% -8,06
|
|MNDRS
|3,36
|146.224.841
|% -7,95
|
|ALBRK
|1,85
|106.024.524
|% -7,04
|
|FROTO
|214,60
|1.451.095.801
|% 1,23
|
|THYAO
|13,78
|1.100.536.104
|% -1,15
|
|GLYHO
|6,16
|836.046.684
|% -3,30
|
|GARAN
|8,87
|745.663.285
|% -1,88
|
|SISE
|7,68
|732.260.128
|% -1,92
|
|SKBNK
|1,31
|278.732.093
|% -2,24
|
|EKGYO
|2,10
|334.172.127
|% -3,23
|
|TSKB
|1,63
|258.044.060
|% -4,12
|
|GLYHO
|6,16
|836.046.684
|% -3,30
|
|ODAS
|3,75
|502.827.048
|% -6,72
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2535
|7,2567
|% -0,90
|
|Euro
|8,6329
|8,6412
|% -1,11
|
|Sterlin
|10,0605
|10,1110
|% -1,05
|
|Frank
|7,7782
|7,8251
|% -1,06
|
|Riyal
|1,9284
|1,9381
|% -0,91
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|2,98
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|2.701
|2.741
|-26,00
|
|Tam
|2.689
|2.757
|-23,50
|
|Yarım
|1.300
|1.334
|-11,37
|
|Çeyrek
|652
|667
|-5,69
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,23
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,76
|62,76
|-0,52
|