***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtdışında yerleşik kişilere satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin gelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 24.02.2021İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 24.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.03.2021Ek Açıklamalar24.02.2021 tarihli özel durum açıklamamıza konu olan borçlanma aracı ihracı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2021/14 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu ihraç talebinin Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919306BIST