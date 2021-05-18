***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtdışında yerleşik kişilere satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin gelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 24.02.2021İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 24.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.03.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.03.2022Ek Açıklamalar24.02.2021 tarihli özel durum açıklamamız "Yurtdışında borçlanma aracı ihraç edilmesi hakkında karar alınması ve SPK başvurusu"na konu olan borçlanma aracı ihracı için J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International ve MUFG Securities EMEA plc yetkilendirilmiştir. 18 Mayıs 2021 tarihinde başlaması planlanan Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin katılımı ile bir dizi çevrimiçi yatırımcı toplantısı düzenlenecektir. Regulation S formatında yurtdışındaki yatırımcılara satılacak olan tahvil S&P'den BB+ (görünüm durağan) notu ve Fitch'den BB (görünüm pozitif) notu ile derecelendirildi. İhraç edilecek tahvillerin tutarı ve ihraç koşulları söz konusu toplantıları takiben belirlenecektir. Yeşil Finansman Çerçevesi ve İkinci Taraf Görüşü kurumsal web sitemiz www.arcelikglobal.com'da kamuoyu ile paylaşılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936704BIST