***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.05.2021 10:19
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtdışında yerleşik kişilere satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 24.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.03.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.03.2022
Ek Açıklamalar
24.02.2021 tarihli özel durum açıklamamız "Yurtdışında borçlanma aracı ihraç edilmesi hakkında karar alınması ve SPK başvurusu"na konu olan borçlanma aracı ihracı için J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International ve MUFG Securities EMEA plc yetkilendirilmiştir. 18 Mayıs 2021 tarihinde başlaması planlanan Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin katılımı ile bir dizi çevrimiçi yatırımcı toplantısı düzenlenecektir. Regulation S formatında yurtdışındaki yatırımcılara satılacak olan tahvil S&P'den BB+ (görünüm durağan) notu ve Fitch'den BB (görünüm pozitif) notu ile derecelendirildi. İhraç edilecek tahvillerin tutarı ve ihraç koşulları söz konusu toplantıları takiben belirlenecektir. Yeşil Finansman Çerçevesi ve İkinci Taraf Görüşü kurumsal web sitemiz www.arcelikglobal.com'da kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936704
BIST
18:051.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
18:058,4079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0531
|Açılış
|: 8,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4238
En Düşük
8,3528
18:0510,2679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0559
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1550
|
10,2924
En Düşük
10,2120
18:05502,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,32
|Açılış
|: 502,66
|
|Önceki Kapanış
|: 502,23
|
505,41
En Düşük
501,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MZHLD
|29,30
|289.863
|% 0,00
|
|RTALB
|21,92
|22.101.784
|% 0,00
|
|TMPOL
|16,26
|4.940.005
|% 0,00
|
|PGSUS
|82,05
|313.330.750
|% 0,00
|
|TMSN
|20,00
|23.691.933
|% 0,00
|
|MZHLD
|29,30
|289.863
|% 0,00
|
|RTALB
|21,92
|22.101.784
|% 0,00
|
|TMPOL
|16,26
|4.940.005
|% 0,00
|
|TMSN
|20,00
|23.691.933
|% 0,00
|
|PGSUS
|82,05
|313.330.750
|% 0,00
|
|GARAN
|8,08
|1.770.215.090
|% 0,00
|
|KOZAL
|131,00
|1.542.043.782
|% 0,00
|
|SISE
|8,06
|1.394.797.147
|% 0,00
|
|THYAO
|13,35
|1.029.555.073
|% 0,00
|
|EREGL
|19,35
|861.106.750
|% 0,00
|
|GARAN
|8,08
|1.770.215.090
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|369.352.134
|% 0,00
|
|SISE
|8,06
|1.394.797.147
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,15
|251.896.452
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,33
|806.067.130
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4051
|8,4079
|% 0,64
|
|Euro
|10,2601
|10,2679
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,8664
|11,9259
|% 0,41
|
|Frank
|9,2928
|9,3488
|% 0,26
|
|Riyal
|2,2349
|2,2461
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-12,58
|
|Altın Gr.
|503
|503
|0,43
|
|Cumhuriyet
|3.307
|3.357
|2,00
|
|Tam
|3.293
|3.376
|4,77
|
|Yarım
|1.592
|1.633
|2,31
|
|Çeyrek
|798
|817
|1,15
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,68
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|-0,08
|
|B. Petrol
|67,36
|67,36
|-1,35
|