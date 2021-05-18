Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

18.05.2021 10:19



***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtdışında yerleşik kişilere satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 24.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 24.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.03.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.03.2022

Ek Açıklamalar
24.02.2021 tarihli özel durum açıklamamız "Yurtdışında borçlanma aracı ihraç edilmesi hakkında karar alınması ve SPK başvurusu"na konu olan borçlanma aracı ihracı için J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International ve MUFG Securities EMEA plc yetkilendirilmiştir. 18 Mayıs 2021 tarihinde başlaması planlanan Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin katılımı ile bir dizi çevrimiçi yatırımcı toplantısı düzenlenecektir. Regulation S formatında yurtdışındaki yatırımcılara satılacak olan tahvil S&P'den BB+ (görünüm durağan) notu ve Fitch'den BB (görünüm pozitif) notu ile derecelendirildi. İhraç edilecek tahvillerin tutarı ve ihraç koşulları söz konusu toplantıları takiben belirlenecektir. Yeşil Finansman Çerçevesi ve İkinci Taraf Görüşü kurumsal web sitemiz www.arcelikglobal.com'da kamuoyu ile paylaşılmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936704


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.460
Değişim :  0,37% |  5,32
Açılış :  1.461  
Önceki Kapanış :  1.454  
En Yüksek
1.466 En Düşük
1.460
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MZHLD 29,30 289.863 % 0,00  
RTALB 21,92 22.101.784 % 0,00  
TMPOL 16,26 4.940.005 % 0,00  
PGSUS 82,05 313.330.750 % 0,00  
TMSN 20,00 23.691.933 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4051 8,4079 % 0,64  
Euro 10,2601 10,2679 % 0,55  
Sterlin 11,8664 11,9259 % 0,41  
Frank 9,2928 9,3488 % 0,26  
Riyal 2,2349 2,2461 % 0,62  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.857 1.857 -12,58  
Altın Gr. 503 503 0,43  
Cumhuriyet 3.307 3.357 2,00  
Tam 3.293 3.376 4,77  
Yarım 1.592 1.633 2,31  
Çeyrek 798 817 1,15  
Gümüş.Ons 27,66 27,68 -0,51  
Gümüş Gr. 7,48 7,49 -0,08  
B. Petrol 67,36 67,36 -1,35  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru