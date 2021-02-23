***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
23.02.2021 01:34
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca halka açık şirketler ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan daha fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan ve kabul edilen rapor ekte kamuya açıklanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911554
BIST
18:051.551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -9,73
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.547
18:057,0219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0253
En Düşük
7,0110
18:058,5458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0130
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5626
En Düşük
8,5250
18:05408,16
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 8,14
|Açılış
|: 408,11
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
411,52
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FROTO
|211,20
|754.389.116
|% 10,00
|
|DERIM
|12,76
|30.247.055
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|1.000.293
|% 10,00
|
|VAKKO
|7,38
|65.414.598
|% 9,99
|
|BRYAT
|549,30
|207.669.656
|% 9,99
|
|SASA
|40,34
|2.228.744.093
|% -10,00
|
|BALAT
|9,45
|1.572.378
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|903.381
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|3.446.158
|% -9,96
|
|NIBAS
|24,80
|49.117.175
|% -9,95
|
|KOZAL
|138,50
|2.271.612.163
|% -4,42
|
|SASA
|40,34
|2.228.744.093
|% -10,00
|
|THYAO
|12,64
|1.901.073.778
|% 2,76
|
|VAKBN
|4,57
|1.756.049.587
|% -4,79
|
|KARSN
|5,58
|1.527.115.455
|% 7,10
|
|VAKBN
|4,57
|1.756.049.587
|% -4,79
|
|TSKB
|1,78
|629.566.553
|% 2,30
|
|KARSN
|5,58
|1.527.115.455
|% 7,10
|
|EKGYO
|2,43
|584.532.048
|% -0,41
|
|ODAS
|4,12
|905.408.559
|% 3,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0140
|7,0219
|% 0,01
|
|Euro
|8,5324
|8,5458
|% 0,15
|
|Sterlin
|9,8395
|9,8888
|% 0,93
|
|Frank
|7,7988
|7,8458
|% 0,58
|
|Riyal
|1,8653
|1,8747
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|0,79
|
|Altın Gr.
|408
|408
|8,09
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|28,15
|28,21
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,94
|64,94
|0,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 33 kaybederek (% -1.07 ) 1, 605
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi VAKBN, TSKB, KARSN
-
17:59XU100
Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 31, 985.00 milyon TL de
-
17:59HEKTS
Yüzde -9.87 oranında düşüşle 31.42 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 104, 761 adet işlem
-
17:56TKURU
Yüzde -7.98 oranında düşüşle 310.40 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 951 adet işlem