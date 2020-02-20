***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtım ÖnerisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 20.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)ARCLK, TRAARCLK91H5 Peşin 0,7399424 73,99424 15 0,6289510 62,8951Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 01.04.2020 03.04.2020 02.04.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)ARCLK, TRAARCLK91H5 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 20.02.2020 tarihinde aşağıdaki kararı aldı.Arçelik A.Ş. Yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür.Söz konusu finansal tablolar ile Arçelik A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucundaTFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 924.833.309,85 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 457.588.624,50 TL cari yıl karı bulunduğu görülereka) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2019 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2019 yılı için ayrılmamasının,TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 924.833.309,85 TL net dönem karına 7.353.560,37 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar payı matrahının 932.186.870,22 TL olduğuVUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 457.588.624,50 TL tutarında dağıtılabilir net dönem karının olduğuGörülmüş olup, buna göreb) Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin kar dağıtımı ile ilgili maddesine ve 27.03.2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kar payı dağıtımının466.093.435,11 TL pay sahiplerine birinci kar payı,33.906.564,89 TL pay sahiplerine ikinci kar payı,Şeklinde gerçekleştirilmesinin,c) Pay sahiplerine ödenecek birinci ve ikinci temettü toplamı olan 500.000.000,00 TL'nin tamamının nakden ödenmesinind) Yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde VUK'na göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak, ortaklara ödenecek toplam 500.000.000,00 TL kar payının 419.061.150,48 TL'nin cari yıl diğer kazançlardan ve bakiye 80.938.849,52 TL'nin ise olağanüstü yedeklerden karşılanarak ödenmesinin ve toplam II. Tertip genel kanuni yedek akçe tutarı olan 46.621.358,98 TL'nin 38.527.474,02 TL'lik kısmının cari yıl diğer kazançlardan ve 8.093.884,96 TL'lik kısmının olağanüstü yedeklerden karşılanmasınıne) Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1,00 TL nominal değerli pay için %73,99424 oranında ve 0,7399424 TL brüt=net nakit kar payı diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için %73,99424 oranında ve 0,7399424 TL brüt %62,8951 oranında ve 0,628951 TL net nakit kar payı ödenmesininf) Kar payı ödeme tarihinin 01.04.2020 olarak belirlenmesinin25.3.2020 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu .pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUARÇELİK A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 675.728.2052. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 409.116.604,81* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.085.987.970,16 457.588.624,54. Vergiler ( - ) 161.154.660,31 05. Net Dönem Kârı 924.833.309,85 457.588.624,56. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 924.833.309,85 457.588.624,5Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 924.833.309,85 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 7.353.560,37 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 932.186.870,22 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 466.093.435,11 0* Nakit 466.093.435,11 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 33.906.564,89 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 46.621.358,98 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 378.211.950,88 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 80.938.849,52Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 470.652.848,36 0 50,89 0,628951 62,8951TOPLAM 470.652.848,36 0 50,89 0,628951 62,8951Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları(*) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur(**) Kar Payının 419.061.150,48 TL'sı cari yıl kazançlarından, bakiye 80.938.849,52 TL'sının olağanüstü yedeklerden dağıtılacak olup, gerçek kişi tam mükelleflere istisna olmayan kazançlara isabet eden kısım üzerinden stopaj uygulanacaktır. Toplam net dağıtılacak temettü hesaplanırken stopaja tabi olmadığı bilinen tüzel kişi ortakların payına isabet eden kısım için stopajsız hesaplama yapılırken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820656BIST