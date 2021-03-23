***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın dağıtımına ilişkin Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 19.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.03.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)ARCLK, TRAARCLK91H5 Peşin 2,2198274 221,98274 15 1,8868532 188,68532Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 29.03.2021 29.03.2021 31.03.2021 30.03.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)ARCLK, TRAARCLK91H5 0 0Ek AçıklamalarTürk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri ile Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, Ortaklarımıza toplam 1.500.000.000 TL brüt nakit kar payı ödenmesi,Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1,00 TL nominal değerli pay için %221,98274 oranında ve 2,2198274 TL brüt=net nakit kar payı diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için %221,98274 oranında ve 2,2198274 TL brüt %188,68532 oranında ve 1,8868532 TL net nakit kar payı ödenmesi veKar payı ödemelerinin 29 Mart 2021 günü başlanmasına Olağan Genel Kurul tarafından karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu .pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUARÇELİK A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 675.728.2052. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 409.116.604,81* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 3.466.755.275,53 2.942.427.867,894. Vergiler ( - ) 618.916.078,45 38.777.724,985. Net Dönem Kârı 2.847.839.197,08 2.903.650.142,916. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.847.839.197,08 2.903.650.142,91Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 29.627.641,04 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.877.466.838,12 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.438.733.419,06 0* Nakit 1.438.733.419,06 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. O