***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.03.2021 21:48
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın dağıtımına ilişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 19.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
ARCLK, TRAARCLK91H5 Peşin 2,2198274 221,98274 15 1,8868532 188,68532
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 29.03.2021 29.03.2021 31.03.2021 30.03.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ARCLK, TRAARCLK91H5 0 0
Ek Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri ile Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, Ortaklarımıza toplam 1.500.000.000 TL brüt nakit kar payı ödenmesi,
Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1,00 TL nominal değerli pay için %221,98274 oranında ve 2,2198274 TL brüt=net nakit kar payı diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için %221,98274 oranında ve 2,2198274 TL brüt %188,68532 oranında ve 1,8868532 TL net nakit kar payı ödenmesi ve
Kar payı ödemelerinin 29 Mart 2021 günü başlanmasına Olağan Genel Kurul tarafından karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu .pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ARÇELİK A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 675.728.205
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 409.116.604,81
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 3.466.755.275,53 2.942.427.867,89
4. Vergiler ( - ) 618.916.078,45 38.777.724,98
5. Net Dönem Kârı 2.847.839.197,08 2.903.650.142,91
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.847.839.197,08 2.903.650.142,91
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 29.627.641,04 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.877.466.838,12 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.438.733.419,06 0
* Nakit 1.438.733.419,06 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. O