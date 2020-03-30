***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
30.03.2020 22:52
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
S&P, Arçelik A.Ş.'nin kredi notunu COVID-19 etkisi nedeniyle "BB"ye indirdi ve görünümünü "negatif" olarak teyit etti.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833461
BIST
18:0588.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -65,58
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
18:056,5906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0151
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5906
En Düşük
6,5681
18:057,2759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0141
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2759
En Düşük
7,2516
18:05342,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 4,74
|Açılış
|: 342,97
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|2,86
|14.698.969
|% 10,00
|
|KERVT
|3,19
|43.181.686
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,10
|33.591.453
|% 10,00
|
|DITAS
|9,68
|2.403.934
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.519.245
|% 10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.647.401
|% -10,00
|
|GLRYH
|2,16
|345.054
|% -10,00
|
|OYAYO
|5,05
|7.567.310
|% -9,98
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
|
|VKING
|3,89
|13.758.352
|% -9,95
|
|THYAO
|8,72
|753.407.480
|% -1,58
|
|ASELS
|23,24
|651.074.511
|% 0,52
|
|GARAN
|8,04
|589.563.595
|% 2,03
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
|
|ECILC
|4,58
|391.486.043
|% -9,84
|
|IHLGM
|0,96
|186.239.036
|% 6,67
|
|GSRAY
|2,02
|343.823.263
|% 4,66
|
|IHLAS
|0,47
|64.129.420
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,87
|191.259.182
|% -0,53
|
|TSPOR
|2,84
|261.091.549
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1409
|8,1818
|% 1,74
|
|Frank
|6,8281
|6,8693
|% 1,04
|
|Riyal
|1,7446
|1,7533
|% 1,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.623
|-6,73
|
|Altın Gr.
|342
|343
|4,91
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,00
|14,12
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|26,43
|26,43
|-1,52
|
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