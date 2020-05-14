***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
14.05.2020 18:01
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.07.2019, 18.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin "BB+" olan yabancı para ve TL cinsinden uzun vadeli kredi notlarını ve kıdemli teminatsız tahvil notunu "BB" olarak revize etti. Not görünümü durağandır. Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu ise "AAA(tur)" olarak teyit etti.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845036
BIST
18:0599.193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -966,10
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
18:056,9608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0146
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
18:057,5257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0130
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5089
18:05387,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,06
|Açılış
|: 387,30
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
388,36
En Düşük
383,31
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,06
|12.023.048
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|12.023.048
|% 10,00
|
|KAPLM
|6,82
|8.648.939
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|679.420
|% 10,00
|
|YAPRK
|10,34
|8.359.893
|% 10,00
|
|SUMAS
|11,70
|157.400
|% -10,00
|
|RTALB
|43,06
|130.257.617
|% -9,99
|
|ALKIM
|15,77
|407.976.900
|% -9,99
|
|EKIZ
|18,78
|10.030.015
|% -9,97
|
|GLRYH
|20,04
|57.268.975
|% -9,97
|
|ASELS
|29,22
|1.702.473.285
|% 1,95
|
|ECILC
|5,72
|1.297.754.954
|% -4,03
|
|GARAN
|7,69
|839.631.584
|% -2,66
|
|SASA
|9,22
|475.702.208
|% 1,32
|
|SELEC
|8,79
|474.385.777
|% -8,53
|
|ECILC
|5,72
|1.297.754.954
|% -4,03
|
|KRDMD
|2,50
|458.939.474
|% 2,46
|
|IEYHO
|0,63
|110.375.189
|% 5,00
|
|IHLGM
|1,14
|165.938.083
|% -2,56
|
|CEMAS
|1,05
|142.522.302
|% -2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4678
|8,5103
|% -0,49
|
|Frank
|7,1307
|7,1736
|% -0,20
|
|Riyal
|1,8468
|1,8561
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|14,16
|
|Altın Gr.
|388
|388
|2,47
|
|Cumhuriyet
|2.490
|2.535
|16,70
|
|Tam
|2.564
|2.601
|17,20
|
|Yarım
|1.251
|1.272
|8,40
|
|Çeyrek
|626
|636
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|15,76
|15,79
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,03
|
|B. Petrol
|30,27
|30,27
|1,08
|
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