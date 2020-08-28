***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye kredi notu görünümünün revizyonunu takiben Şirketimizin "BB" olan yabancı para ve TL cinsinden uzun vadeli kredi notlarını teyit etti ve görünümü "negatif" olarak revize etti. Fitch Ratings, Şirketimizin kıdemli teminatsız tahvil notunu ise "BB" olarak teyit etti. Fitch Ratings Şirketimizin "AAA(tur)" olan Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu teyit etti ve not görünümünü "negatif" olarak revize etti.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871623BIST