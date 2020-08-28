***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.08.2020 17:37
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye kredi notu görünümünün revizyonunu takiben Şirketimizin "BB" olan yabancı para ve TL cinsinden uzun vadeli kredi notlarını teyit etti ve görünümü "negatif" olarak revize etti. Fitch Ratings, Şirketimizin kıdemli teminatsız tahvil notunu ise "BB" olarak teyit etti. Fitch Ratings Şirketimizin "AAA(tur)" olan Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu teyit etti ve not görünümünü "negatif" olarak revize etti.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871623
BIST
18:051.101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,38
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.095
18:057,3372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0199
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3783
En Düşük
7,2976
18:058,7402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0391
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7486
En Düşük
8,6699
18:05464,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 8,51
|Açılış
|: 464,39
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
465,26
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GYHOL
|26,62
|79.543.997
|% 10,00
|
|DOKTA
|30,14
|7.864.768
|% 10,00
|
|RALYH
|6,49
|20.813.581
|% 10,00
|
|METUR
|2,75
|4.633.433
|% 10,00
|
|OZBAL
|6,06
|95.229.515
|% 9,98
|
|FMIZP
|86,55
|56.211.562
|% -7,43
|
|YKGYO
|3,78
|86.637.291
|% -7,13
|
|OYLUM
|3,20
|41.709.278
|% -6,71
|
|ORMA
|9,20
|242.403
|% -6,22
|
|DIRIT
|2,08
|305.279
|% -5,45
|
|KRDMD
|3,09
|1.435.722.724
|% 5,10
|
|GARAN
|6,92
|1.081.713.246
|% -1,00
|
|PETKM
|4,04
|1.067.895.765
|% -1,22
|
|ZOREN
|2,78
|889.323.828
|% 3,35
|
|TUPRS
|83,00
|777.870.862
|% -0,78
|
|KRDMD
|3,09
|1.435.722.724
|% 5,10
|
|ZOREN
|2,78
|889.323.828
|% 3,35
|
|PETKM
|4,04
|1.067.895.765
|% -1,22
|
|EKGYO
|1,83
|359.253.947
|% -2,14
|
|AKENR
|1,93
|318.480.550
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3297
|7,3372
|% -0,27
|
|Euro
|8,7206
|8,7402
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,7662
|9,8152
|% 0,99
|
|Frank
|8,0925
|8,1413
|% 0,52
|
|Riyal
|1,9511
|1,9609
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.970
|40,41
|
|Altın Gr.
|464
|464
|8,51
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|37,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|41,67
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|20,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,59
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,13
|
|B. Petrol
|45,80
|45,80
|0,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 6 kaybederek (% -1.16 ) 1, 240
-
17:57CEMTS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 813, 625 adet işlem
-
17:56OYLUM
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 861, 272 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 098 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1 altında . İşlem hacmi 13, 178.00 milyon TL de
-
17:53DGGYO
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 11.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 791, 820 adet işlem