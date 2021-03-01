***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin "BB" olan yabancı para ve TL cinsinden uzun vadeli kredi notlarını, "AAA(tur)" olan Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu teyit etti ve notların "negatif" olan görünümlerini "durağan" olarak revize etti. Şirketimizin kıdemli teminatsız tahvil notunu ise "BB" olarak teyit etti.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914320BIST