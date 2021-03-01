***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
01.03.2021 22:20
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin "BB" olan yabancı para ve TL cinsinden uzun vadeli kredi notlarını, "AAA(tur)" olan Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu teyit etti ve notların "negatif" olan görünümlerini "durağan" olarak revize etti. Şirketimizin kıdemli teminatsız tahvil notunu ise "BB" olarak teyit etti.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914320
BIST
18:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,81%
|| 56,06
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.527
En Düşük
1.491
18:057,2889
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0071
|Açılış
|: 7,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,2970
En Düşük
7,2725
18:058,7918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,7975
En Düşük
8,7626
18:05404,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -8,14
|Açılış
|: 404,04
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
403,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|17,71
|5.077.103
|% 10,00
|
|OTKAR
|392,70
|309.097.599
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.180.442
|% 10,00
|
|NTHOL
|4,84
|205.132.542
|% 10,00
|
|MAALT
|255,20
|68.117.805
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|404.860
|% -9,68
|
|SERVE
|18,05
|762.368
|% -8,38
|
|COSMO
|12,01
|592.870
|% -8,32
|
|ATSYH
|6,45
|1.059.835
|% -7,73
|
|EKIZ
|8,00
|657.552
|% -4,76
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|THYAO
|13,80
|1.786.311.865
|% 2,30
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|KOZAL
|136,30
|1.416.392.912
|% 5,50
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|EKGYO
|2,35
|750.334.919
|% 5,38
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|TSKB
|1,73
|269.215.434
|% 4,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2728
|7,2889
|% -0,10
|
|Euro
|8,7624
|8,7918
|% 0,02
|
|Sterlin
|10,1286
|10,1794
|% -1,77
|
|Frank
|7,9424
|7,9903
|% -2,30
|
|Riyal
|1,9395
|1,9492
|% -1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|1,23
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-8,26
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,52
|26,57
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,33
|63,33
|0,03
|