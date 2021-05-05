***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin "BB" olan Yabancı Para ve TL cinsinden Uzun Vadeli kredi notlarını ve "BB" olan kıdemli teminatsız tahvil notunu "pozitif izleme" ye aldı. Ayrıca Arçelik'in Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu "AAA(tur)" olarak teyit etti. Ulusal Nota ilişkin görünüm durağandır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934807BIST