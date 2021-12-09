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***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

09.12.2021 18:32
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2021
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Açıklamalar

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch 2 Aralık 2021 tarihinde Türkiye'nin kredi derecelendirme notunu "BB-" olarak teyit edip, "Durağan" olan kredi görünümünü "Negatif" olarak değiştirmiştir. Bu kararını takiben, 9 Aralık 2021 tarihli raporunda, Şirketimizin "BB+" olan yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu teyit etmiş ve "Durağan" olan görünümünü ise "Negatif" olarak değiştirmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982503


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