***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch 2 Aralık 2021 tarihinde Türkiye'nin kredi derecelendirme notunu "BB-" olarak teyit edip, "Durağan" olan kredi görünümünü "Negatif" olarak değiştirmiştir. Bu kararını takiben, 9 Aralık 2021 tarihli raporunda, Şirketimizin "BB+" olan yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu teyit etmiş ve "Durağan" olan görünümünü ise "Negatif" olarak değiştirmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982503BIST