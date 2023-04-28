***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, 28 Nisan 2023 tarihli raporunda, Şirketimizin "BB-" olan yabancı para cinsinden ve "BB+" olan yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notunu ve "Negatif" olan görünümlerini teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143269BIST