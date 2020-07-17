Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

17.07.2020 09:41
GÜNCEL HABERLER



***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
31/01/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
31/01/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
17/07/2020
Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından yapılan çalışma sonucunda, 17.07.2020 tarihi itibariyle Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,60 (%96,02) olarak yükseltilmiştir.
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir.
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuzun ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.
              Ana Başlıklar
Pay Sahipleri
Kamuyu Aydınlatma ve  Şeffaflık
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu
Toplam
            Alınan Not (%)
95,08
98,72
99,48
93,28
96,02

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin SAHA'nın hazırlamış olduğu rapor ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Ayrıca bu rapor Şirketimizin www.arcelikas.com internet sitesinde daha önceki raporlar ile birlikte yayınlanmaktadır.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,08 98,72 99,48 93,28 96,02




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860173


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:58118.649
Değişim :  -0,13% |  -158,69
Açılış :  118.865  
Önceki Kapanış :  118.808  
En Yüksek
118.916 En Düşük
118.361
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 15,51 4.735.463 % 10,00  
KENT 1.373,10 16.833.806 % 10,00  
MERIT 30,80 99.546 % 10,00  
BFREN 551,40 5.951.202 % 9,99  
PKENT 405,00 728.595 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5773 8,6203 % -0,08  
Frank 7,2287 7,2723 % 0,10  
Riyal 1,8232 1,8323 % 0,01  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.801 1.801 3,55  
Altın Gr. 397 397 0,62  
Cumhuriyet 2.581 2.604 4,80  
Tam 2.658 2.672 4,90  
Yarım 1.290 1.307 2,40  
Çeyrek 647 654 1,20  
Gümüş.Ons 19,05 19,08 -0,10  
Gümüş Gr. 4,20 4,21 -0,02  
B. Petrol 43,05 43,05 -0,30  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru