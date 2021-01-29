***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
29.01.2021 13:09
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31/01/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
29/01/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
29/01/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
17/07/2020
Açıklama
Şirketimiz, kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi amacıyla, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan "SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş." ile, 29 Ocak 2021 tarihinde bir derecelendirme dönemi için sözleşme imzalamıştır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905922
BIST
14:261.486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -11,84
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
14:267,2968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0374
|Açılış
|: 7,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2943
14:268,8609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0430
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8570
14:26436,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,67
|Açılış
|: 436,13
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler14:24
|PKENT
|1.524,60
|21.850.974
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|511.019
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|22.732.530
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SNKRN
|26,48
|934.267
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|PARSN
|28,98
|92.488.111
|% -7,17
|
|ARTI
|7,00
|936.372
|% -6,29
|
|KAPLM
|37,90
|5.545.317
|% -5,96
|
|GUBRF
|73,35
|1.751.566.261
|% 6,15
|
|GARAN
|9,34
|1.222.825.626
|% -0,53
|
|EKGYO
|2,36
|708.961.757
|% -0,42
|
|KARSN
|5,33
|698.330.891
|% 6,81
|
|KOZAL
|116,30
|677.809.130
|% -0,94
|
|EKGYO
|2,36
|708.961.757
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,79
|579.568.833
|% 1,88
|
|KARSN
|5,33
|698.330.891
|% 6,81
|
|GARAN
|9,34
|1.222.825.626
|% -0,53
|
|ODAS
|3,84
|496.306.602
|% 0,00
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2945
|7,2971
|% -0,51
|
|Euro
|8,8565
|8,8607
|% -0,49
|
|Sterlin
|9,9769
|10,0270
|% -0,65
|
|Frank
|8,1894
|8,2387
|% -0,42
|
|Riyal
|1,9426
|1,9523
|% -0,36
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|19,11
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,86
|
|Cumhuriyet
|2.894
|2.938
|-26,00
|
|Tam
|2.874
|2.946
|-35,34
|
|Yarım
|1.389
|1.425
|-17,09
|
|Çeyrek
|697
|713
|-8,55
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,24
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,09
|
|B. Petrol
|55,39
|55,39
|0,29
|
Seans Raporu
14:24
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