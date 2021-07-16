***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
16.07.2021 18:10
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
29/01/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
29/01/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
16/07/2021
Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından yapılan çalışma sonucunda, 16.07.2021 tarihi itibariyle Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,67 (%96,74)'ye yükseltilmiştir.
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir.
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuzun ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.
Ana Başlıklar - Alınan Not (%)
Pay Sahipleri - (%95,77)
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık - (%98,72)
Menfaat Sahipleri - (%99,48)
Yönetim Kurulu - (%94,83)
Toplam - (%96,74)
Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin SAHA'nın hazırlamış olduğu rapor ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Ayrıca bu rapor Şirketimizin www.arcelikas.com internet sitesinde daha önceki raporlar ile yayınlanmaktadır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,77 98,72 99,48 94,83 96,74
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951544
BIST