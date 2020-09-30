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***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

30.09.2020 20:32
GÜNCEL HABERLER



***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Fabrika (arazi kullanım hakkı, binalar ve makina/ekipman, kalıplar dahil)
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Changzhou, Jiangsu, Çin Halk Cumhuriyeti 47.240 metrekare.
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/09/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
KDV hariç 112.553.392 CNY (yaklaşık 128 milyon TL)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%1,0
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%19,0
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,3
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%2,0
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,4
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,4
Satış Koşulları
Vadeli (Timed)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Varlık Satış Sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 3 ay içinde kapanış şartlarının yerine getirilerek işlemin tamamlanması öngörülmektedir.
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Bölgedeki satışlar için yeterli ürün temininin sağlandığı dikkate alınarak, Çin?de kurulu çamaşır makinası üretim fabrikasının, kapasite dağılımında optimizasyonu sağlamak amacıyla satışına karar verilmiştir. Maliyetlerde sağlanacak avantaj nedeniyle satışın, ortaklığın faaliyetlerini olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
Bağlı ortaklığımız tarafından gerçekleştirilecek satış nedeniyle Şirketimiz konsolide finansal tablolarında yaklaşık 27 milyon TL tutarında maddi duran varlık satış zararı muhasebeleştirilecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Jiangsu Konka Smart Home Appliances Co. Ltd.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
30/09/2020
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Taraflar arasında pazarlık ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenleme uyarınca zorunluluk bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Ardutch B.V. üzerinden dolaylı olarak sermayesinin %100'üne sahip olduğumuz Beko Electrical Appliances Co. Ltd. unvanlı bağlı ortaklığımız tarafından,  Çin Halk Cumhuriyeti'nin Jiangsu Eyaleti Changzhou şehrinde bulunan üretim tesisi, tesisin bulunduğu arazinin kullanım hakkı ile üretim tesisinde yer alan sabit varlıkların, KDV hariç 112.553.392 CNY (yaklaşık 128 milyon TL) bedel ile Jiangsu Konka Smart Home Appliances Co. Ltd.'e devri için 30/09/2020 tarihinde Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmıştır. Satışın, kapanış şartlarının yerine getirilmesini takiben sözleşmenin imzalanmasından itibaren 3 ay içinde tamamlanması öngörülmekte olup, KDV dahil 122.380.000 CNY tutarındaki satış bedelinin 105.000.000 CNY'si peşin, 8.690.000 CNY'si bir yıl sonra, 8.690.000 CNY iki yıl sonra tahsil edilecektir.
Çin Halk Cumhuriyeti, Arçelik için halihazırda yerleşilmiş ve ileride büyüme hedefleri olan stratejik pazarlardan biridir. 2009'dan bu yana Çin'de çamaşır makinası üretimi, ihracatı ve iç piyasa satışı işlemlerini yürütmekte olan Beko Electrical Appliances Co. Ltd. işlem sonrasında da aynı unvanla satış ve pazarlama faaliyetlerini sürdürecektir. Şirket, grubun diğer ülkelerdeki fabrikalarından ithal ettiği ve yerel üreticilerle iş birliği yaparak temin ettiği ürünleri Çin'de satmaya devam edecektir. Bu kapsamda Arçelik veya bağlı ortaklıkları tarafından 2 yıl süre boyunca alıcıdan belirli koşullarda ürün tedarik edilmesi de taahhüt edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877579


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