***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2020 18:26
Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Tayland'da yerleşik ve %99 hissedarı olduğumuz Beko Thai Co. Ltd. unvanlı bağlı ortaklığımızın yapacağı 338.787.900 Baht tutarında sermaye artışına katılmaya karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830849
BIST
18:0585.195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -381,22
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
18:056,5491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0048
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5491
En Düşük
6,5296
18:056,9882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0131
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,0093
En Düşük
6,9601
18:05309,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,26
|Açılış
|: 309,82
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,39
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|31.780,30
|1.105.244
|% 10,00
|
|ISFIN
|2,86
|211.296.427
|% 10,00
|
|ISGSY
|3,08
|38.562.301
|% 10,00
|
|MRSHL
|35,20
|525.321
|% 10,00
|
|TUKAS
|8,80
|524.452
|% 10,00
|
|HUBVC
|11,41
|101.182.572
|% -12,70
|
|PGSUS
|26,10
|183.043.065
|% -10,00
|
|MAVI
|30,60
|7.953.421
|% -10,00
|
|ERSU
|1,80
|8.826.664
|% -10,00
|
|LKMNH
|4,25
|918.378
|% -9,96
|
|GARAN
|7,58
|1.041.053.482
|% -5,25
|
|ASELS
|21,10
|828.923.054
|% -2,94
|
|THYAO
|7,94
|743.932.282
|% 0,51
|
|YKBNK
|1,90
|442.966.850
|% -4,04
|
|ISFIN
|2,86
|211.296.427
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,90
|442.966.850
|% -4,04
|
|GARAN
|7,58
|1.041.053.482
|% -5,25
|
|ODAS
|1,18
|130.806.950
|% -1,67
|
|ISGYO
|1,31
|141.133.901
|% 4,80
|
|IHLGM
|0,74
|73.536.502
|% -3,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5129
|7,5506
|% -0,01
|
|Frank
|6,6166
|6,6564
|% -0,75
|
|Riyal
|1,7355
|1,7442
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.469
|-3,46
|
|Altın Gr.
|310
|310
|0,10
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|12,01
|12,05
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|2,53
|2,54
|-0,01
|
|B. Petrol
|28,09
|28,09
|-0,11
|