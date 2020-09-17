***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 17.09.2020 tarihli Kararı ile Genel Müdür Yardımcısı - Üretim ve Teknoloji görevini yürütmekte olan Sayın Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk'ün emeklilik nedeni ile 31.12.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ayrılma isteğinin kabulüne, boşalan bu pozisyona 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere Sayın Nihat Bayız'ın atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875499BIST