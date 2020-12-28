***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2020 19:20
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hollanda'da yerleşik bağlı ortaklığımız Ardutch B.V. tarafından Arçelik A.Ş.'ye 68.000.000 EUR tutarında temettü dağıtılmasına karar verilmiştir.
Bu temettü 28.12.2020 itibariyle tahsil edilmiş olup, konsolide finansal tablolarımız üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895280
BIST
18:051.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 13,26
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.443
En Düşük
1.432
18:057,4433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0051
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,4450
En Düşük
7,4190
18:059,1050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0104
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,1050
En Düşük
9,0536
18:05448,09
En Yüksek
|Değişim
|: -2,29%
|| -10,50
|Açılış
|: 448,29
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
447,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTKAR
|306,90
|627.560.998
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|2.324.059
|% 10,00
|
|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,86
|2.448.447
|% 10,00
|
|JANTS
|317,90
|236.728.829
|% 10,00
|
|CASA
|90,00
|1.201.815
|% -10,00
|
|BRYAT
|502,50
|455.417.222
|% -9,99
|
|EMKEL
|5,95
|23.433.552
|% -9,98
|
|OLMIP
|11,72
|11.452.575
|% -9,85
|
|DARDL
|31,16
|4.182.226
|% -8,35
|
|GUBRF
|70,40
|2.915.089.120
|% 10,00
|
|KOZAL
|95,20
|1.540.946.497
|% 0,53
|
|SISE
|7,25
|1.440.908.894
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|869.327.928
|% 4,08
|
|BRSAN
|27,94
|732.904.267
|% -7,79
|
|SKBNK
|1,57
|729.549.706
|% 3,97
|
|SISE
|7,25
|1.440.908.894
|% 0,83
|
|KRDMD
|5,61
|869.327.928
|% 4,08
|
|TEKTU
|2,10
|287.409.879
|% 6,60
|
|ODAS
|3,83
|535.725.041
|% -1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4221
|7,4433
|% 0,07
|
|Euro
|9,0559
|9,1050
|% 0,11
|
|Sterlin
|9,9686
|10,0186
|% -2,73
|
|Frank
|8,3262
|8,3764
|% -1,83
|
|Riyal
|1,9763
|1,9862
|% -1,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|-0,30
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-10,30
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,24
|26,28
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,00
|
|B. Petrol
|50,95
|50,95
|-0,39
|