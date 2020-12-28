***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHollanda'da yerleşik bağlı ortaklığımız Ardutch B.V. tarafından Arçelik A.Ş.'ye 68.000.000 EUR tutarında temettü dağıtılmasına karar verilmiştir.Bu temettü 28.12.2020 itibariyle tahsil edilmiş olup, konsolide finansal tablolarımız üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895280BIST