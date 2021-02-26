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***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.02.2021 23:53



***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 26.21 tarihinden geçerli olmak üzere Sayın Toygan Pulat'ın atanmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913725


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TMPOL 19,91 13.460.580 % 10,00  
SUMAS 71,50 562.970 % 10,00  
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Cumhuriyet 2.794 2.836 34,00  
Tam 2.777 2.848 32,91  
Yarım 1.342 1.377 15,92  
Çeyrek 673 689 7,96  
Gümüş.Ons 26,61 26,64 -0,73  
Gümüş Gr. 6,32 6,33 -0,14  
B. Petrol 64,42 64,42 -1,70  
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