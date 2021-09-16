***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.09.2021 14:48
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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İlgili Fonlar
16:251.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,32
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.421
16:258,4952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0683
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5172
En Düşük
8,4182
16:2510,0253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0528
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0392
En Düşük
9,9414
16:25481,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -4,32
|Açılış
|: 481,74
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
479,82
BIST En Aktif Hisseler16:23
|GARFA
|9,35
|6.300.075
|% 10,00
|
|TEZOL
|16,77
|2.340.572
|% 9,97
|
|FRIGO
|19,86
|51.608.024
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|288.687
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|228.064.836
|% 9,93
|
|ISKPL
|8,01
|129.266.968
|% -10,00
|
|ISKUR
|360.000,00
|360.000
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|21.560.561
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,16
|60.765.175
|% -9,38
|
|DIRIT
|5,31
|1.084.902
|% -9,23
|
|GARAN
|9,53
|1.259.874.925
|% 1,06
|
|THYAO
|12,35
|606.536.404
|% 0,73
|
|KOZAL
|96,55
|409.423.419
|% -2,23
|
|BIOEN
|35,52
|385.022.311
|% 1,25
|
|TUPRS
|108,90
|379.130.147
|% -0,27
|
|GARAN
|9,53
|1.259.874.925
|% 1,06
|
|YKBNK
|2,47
|274.467.545
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|141.801.927
|% 0,00
|
|ODAS
|1,44
|79.762.857
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,16
|60.765.175
|% -9,38
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5119
|8,5146
|% 1,04
|
|Euro
|10,0164
|10,0242
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,6877
|11,7463
|% 0,50
|
|Frank
|9,1388
|9,1939
|% 0,14
|
|Riyal
|2,2598
|2,2711
|% 0,87
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-38,44
|
|Altın Gr.
|481
|481
|-5,44
|
|Cumhuriyet
|3.189
|3.237
|-38,00
|
|Tam
|3.174
|3.254
|-37,16
|
|Yarım
|1.534
|1.574
|-17,98
|
|Çeyrek
|770
|787
|-8,99
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,94
|-0,92
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,17
|
|B. Petrol
|75,19
|75,19
|-0,26
|
Seans Raporu
16:23
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-
16:37DERHL
Yüzde -4.34 oranında düşüşle 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 411 adet işlem
-
16:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 17 artarak (% 0.08 ) 1, 519
-
16:35KOZAA
Yüzde -3.21 oranında düşüşle 15.10 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 843, 178 adet işlem
-
16:34TGSAS
Yüzde -3.67 oranında düşüşle 15.21 lira fiyatla işlem gören hissede 244, 367 adet işlem
-
16:31XU100
Endeks 1, 423 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 8, 471.00 milyon TL de