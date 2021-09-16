***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.09.2014Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 16.09.2014 tarihinde satışı tamamlanan 350.000.000 Euro nominal değerli, 7 yıl vadeli, %4 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı %3,875 olan XS1109959467 ISIN kodlu tahvili için 7. kupon ödemesi ve 350.000.000 Euro anapara itfası bugün yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964084BIST