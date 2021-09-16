***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.09.2021 14:48
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.09.2014
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.09.2014 tarihinde satışı tamamlanan 350.000.000 Euro nominal değerli, 7 yıl vadeli, %4 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı %3,875 olan XS1109959467 ISIN kodlu tahvili için 7. kupon ödemesi ve 350.000.000 Euro anapara itfası bugün yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964084
BIST
17:591.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,40
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.427
En Düşük
1.412
17:598,6412
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1154
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
8,6556
En Düşük
8,5060
17:5910,1458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0869
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1765
En Düşük
10,0237
17:59486,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,88
|Açılış
|: 486,40
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GARFA
|10,28
|5.345.984
|% 9,95
|
|AKYHO
|2,71
|32.637.000
|% 9,72
|
|GLRYH
|2,62
|15.259.778
|% 8,71
|
|SNKRN
|26,56
|1.045.989
|% 8,41
|
|OYLUM
|7,41
|16.006.093
|% 8,33
|
|ISKPL
|7,21
|262.844.439
|% -9,99
|
|KTSKR
|64,90
|24.322.523
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|77.050.229
|% -9,48
|
|NUGYO
|14,69
|34.343.342
|% -9,43
|
|ORCAY
|16,92
|186.150.028
|% -8,29
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 2,00
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% -1,16
|
|EREGL
|17,04
|608.198.491
|% -0,41
|
|YEOTK
|51,40
|523.131.694
|% -0,77
|
|TUPRS
|108,70
|516.181.620
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,45
|486.049.216
|% -0,81
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% -1,16
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 2,00
|
|IHGZT
|1,05
|77.050.229
|% -9,48
|
|KRDMD
|6,73
|489.743.487
|% -2,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6349
|8,6412
|% 1,35
|
|Euro
|10,1377
|10,1458
|% 0,86
|
|Sterlin
|11,8397
|11,8990
|% 1,02
|
|Frank
|2,2959
|2,3074
|% 1,33
|
|Riyal
|486,3270
|486,4020
|% 1,22
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-1,65
|
|Altın Gr.
|487
|487
|6,56
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.258
|18,00
|
|Tam
|3.191
|3.273
|18,03
|
|Yarım
|1.542
|1.583
|8,72
|
|Çeyrek
|774
|792
|4,36
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,79
|74,79
|-0,88
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 56 kaybederek (% -0.29 ) 1, 240
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, AKYHO, TEZOL
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTSKR, ISKPL, IHGZT
-
17:57
DOCO, TEZOL, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ORCAY, KTSKR, ERBOS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında