***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 27.10.2021 tarihli kararı ile Genel Müdür Yardımcısı - Pazarlama görevini yürütmekte olan Sayın Zeynep Yalım Uzun'un 31.12.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ayrılma isteğinin kabulüne, boşalan bu pozisyona 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere Sayın Akın Garzanlı'nın atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973041BIST