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***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.03.2022 18:51
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmelerine ilişkin 23.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılmak suretiyle, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Mustafa Rahmi Koç'un ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sn. Mehmet Ömer Koç'un getirilmelerine karar verilmiştir. Bu vesileyle Yönetim Kurulu'muz Başkan Sn. Mustafa Rahmi Koç, Başkan Vekili Sn. Mehmet Ömer Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Semahat Sevim Arsel, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yıldırım Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Robert Sonman, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Levent Çakıroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Hakan Hamdi Bulgurlu ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kamil Ömer Bozer, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Müzeyyen Münire Gülay Barbarosoğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Turul ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Tuğrul Fadıllıoğlu'ndan oluşmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013533


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