***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, paylarının %100'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Arçelik Pazarlama Anonim Şirketi'nin, bilanço ve özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla sermayesinde yapılacak 1 Milyar Türk Lirası tutarındaki sermaye artışına Şirketimizce katılınmasına ve söz konusu bedelin 2022 yılı içerisinde ödenmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063451BIST