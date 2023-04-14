***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 14.04.2023 tarihli kararı ile hali hazırda Arçelik Hitachi Home Appliances B.V. Genel Müdürü olarak görev yapan Sayın Zafer Üstüner'in, bu görevinin yanında 01.05.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Arçelik A.Ş. Asya Pasifik Ticari Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138873BIST