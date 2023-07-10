***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.07.2023 18:13
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8 numaralı maddesine uygun olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için halihazırda var olan "Yönetici Sorumluluk Sigortası", yenilenmiş olup, sigortanın toplam yıllık sorumluluk limiti Şirket sermayesinin %25'ininin üzerindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169437
BIST
'
18:056.270
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 83,32
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
18:0526,0935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0560
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
18:0528,7486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1752
|Açılış
|: 28,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7486
En Düşük
28,2583
18:051.613,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,56
|Açılış
|: 1.613,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HKTM
|60,50
|39.191.904
|% 10,00
|
|EUPWR
|114,40
|1.472.044.147
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|111.139.241
|% 10,00
|
|GESAN
|70,95
|1.843.617.945
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.553,70
|472.211.557
|% 10,00
|
|IHAAS
|27,00
|340.490.876
|% -9,94
|
|YAPRK
|115,20
|73.025.088
|% -5,57
|
|RAYSG
|31,04
|81.124.485
|% -5,54
|
|SEKFK
|16,25
|413.291.332
|% -5,03
|
|ICUGS
|8,17
|21.658.554
|% -3,88
|
|THYAO
|214,60
|8.770.355.816
|% -0,28
|
|ASTOR
|81,25
|8.063.530.580
|% -0,49
|
|EKGYO
|8,38
|4.610.874.433
|% -0,83
|
|ASELS
|61,60
|3.920.837.080
|% 4,32
|
|EREGL
|39,40
|3.623.480.757
|% 1,03
|
|EKGYO
|8,38
|4.610.874.433
|% -0,83
|
|ZOREN
|3,71
|1.309.526.261
|% 3,06
|
|PETKM
|16,58
|3.166.105.685
|% 4,08
|
|YKBNK
|12,99
|2.434.890.516
|% 0,23
|
|ADESE
|1,78
|307.875.712
|% 9,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0717
|26,0935
|% 0,22
|
|Euro
|28,6151
|28,7486
|% 0,61
|
|Sterlin
|33,3761
|33,5434
|% 0,15
|
|Frank
|29,2772
|29,4536
|% 0,29
|
|Riyal
|6,9273
|6,9621
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|0,77
|
|Altın Gr.
|1.613
|1.614
|1,47
|
|Cumhuriyet
|10.777
|10.940
|-12,00
|
|Tam
|10.422
|10.650
|-16,00
|
|Yarım
|5.211
|5.349
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.614
|2.675
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,14
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,36
|19,38
|0,04
|
|B. Petrol
|77,86
|77,86
|-0,61
|