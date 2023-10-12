***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.01.2023, 19.04.2023, 23.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİşlemin tamamlanması için rekabet otoriteleri dahil düzenleyici otoritelerin onaylarının ve doğrudan yabancı yatırım izinlerinin alınması dahil olmak üzere kapanış koşullarının gerçekleşmesine ilişkin 17.01.2023 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen süreç kapsamında, Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesine (UK Competition and Markets Authority) yapılan başvurunun 11 Ekim 2023 tarihi itibariyle Faz II - daha detaylı inceleme- sürecine geçildiği duyurulmuştur.Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesi dahil olmak üzere, işlemin tamamlanması için düzenleyici otoritelerin onaylarının alınması için gerekli her türlü çalışma devam etmektedir. Daha önce paylaşılan öngörülen tamamlanma tarihinde onay süreçlerine bağlı değişiklikler yaşanabilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204740BIST