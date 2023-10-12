***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2023 08:08
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.01.2023, 19.04.2023, 23.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İşlemin tamamlanması için rekabet otoriteleri dahil düzenleyici otoritelerin onaylarının ve doğrudan yabancı yatırım izinlerinin alınması dahil olmak üzere kapanış koşullarının gerçekleşmesine ilişkin 17.01.2023 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen süreç kapsamında, Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesine (UK Competition and Markets Authority) yapılan başvurunun 11 Ekim 2023 tarihi itibariyle Faz II - daha detaylı inceleme- sürecine geçildiği duyurulmuştur.
Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesi dahil olmak üzere, işlemin tamamlanması için düzenleyici otoritelerin onaylarının alınması için gerekli her türlü çalışma devam etmektedir. Daha önce paylaşılan öngörülen tamamlanma tarihinde onay süreçlerine bağlı değişiklikler yaşanabilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204740
BIST
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18:058.331
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 8.331
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0
En Yüksek
0
18:0527,7512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0900
|Açılış
|: 27,8050
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|Önceki Kapanış
|: 27,8500
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27,7518
En Düşük
27,6408
18:0529,5947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1746
|Açılış
|: 29,5500
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|Önceki Kapanış
|: 29,5000
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29,6055
En Düşük
29,3245
18:051.679,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,85
|Açılış
|: 1.679,17
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|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
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1.679,45
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|USDTR
|2.615,50
|50.361.197
|% 0,00
|
|ZELOT
|98,42
|315.759
|% 0,00
|
|ZGOLD
|185,00
|46.293.906
|% 0,00
|
|ZPBDL
|133,15
|177.647.143
|% 0,00
|
|SNICA
|37,98
|121.473.831
|% 0,00
|
|USDTR
|2.615,50
|50.361.197
|% 0,00
|
|Z30EA
|117,15
|376.388
|% 0,00
|
|Z30KE
|100,20
|296.057
|% 0,00
|
|Z30KP
|127,30
|912.281
|% 0,00
|
|ZELOT
|98,42
|315.759
|% 0,00
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% 0,00
|
|ODAS
|13,50
|3.201.090.323
|% 0,00
|
|ENERY
|156,30
|3.068.522.097
|% 0,00
|
|KONTR
|307,10
|2.940.698.502
|% 0,00
|
|ASTOR
|125,00
|2.258.078.958
|% 0,00
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,53
|94.663.879
|% 0,00
|
|FORMT
|3,75
|181.289.944
|% 0,00
|
|QUAGR
|6,50
|279.186.412
|% 0,00
|
|HDFGS
|2,41
|100.940.299
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7468
|27,7529
|% 0,33
|
|Euro
|29,5671
|29,5839
|% 0,56
|
|Sterlin
|34,0855
|34,2565
|% 0,30
|
|Frank
|30,7208
|30,9058
|% 0,50
|
|Riyal
|7,3761
|7,4131
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|7,40
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.677
|9,01
|
|Cumhuriyet
|11.591
|11.766
|86,00
|
|Tam
|11.386
|11.483
|32,00
|
|Yarım
|5.711
|5.764
|17,00
|
|Çeyrek
|2.847
|2.882
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,24
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,80
|0,18
|
|B. Petrol
|85,35
|85,35
|-0,47
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