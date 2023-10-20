***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 20.10.2023 tarihli kararı ile -Hali hazırda Kalite, Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Kıdemli Direktörü olarak görev yapan 'nın, 01.11.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, "Sürdürülebilirlik, Kalite ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı" olarak atanmasına, Sayın Fatih Özkadı-Hali hazırda Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapan 'ın, 01.11.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Arçelik A.Ş. "Satınalma ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı" olarak atanmasına Sayın Cem Kuralkarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208293BIST