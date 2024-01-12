***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2024 15:43
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası tarafından işyerlerimiz için uygulama tarihi sonradan belirlenmek üzere Grev Kararı alındığı Şirketimize bildirilmiştir. Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine dahil olan tüm
Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239030
BIST
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16:398.060
En Düşük
|Değişim
|: 2,08%
|| 163,98
|Açılış
|: 7.854
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
7.775
En Yüksek
8.063
16:3930,0969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1092
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
16:3932,9613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0681
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
16:391.988,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 32,84
|Açılış
|: 1.988,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.989,48
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler16:39
|OZSUB
|27,50
|61.334.439
|% 10,00
|
|DOGUB
|20,30
|138.432.312
|% 9,97
|
|ETILR
|14,01
|35.866.513
|% 9,97
|
|VKING
|28,46
|37.297.668
|% 9,97
|
|PKENT
|242,80
|200.433.576
|% 9,96
|
|ISBTR
|508.500,00
|2.049.000
|% -10,00
|
|KRSTL
|12,02
|196.991.094
|% -9,96
|
|BEGYO
|4,41
|458.260.327
|% -9,82
|
|SNKRN
|27,50
|951.610
|% -7,72
|
|DIRIT
|11,13
|2.205.719
|% -6,47
|
|YKBNK
|23,40
|10.344.632.040
|% 0,43
|
|THYAO
|253,00
|8.541.260.575
|% 2,55
|
|ISCTR
|26,70
|7.851.998.315
|% 3,81
|
|AKBNK
|43,98
|7.503.675.756
|% 6,96
|
|GARAN
|68,95
|3.712.152.114
|% 5,11
|
|YKBNK
|23,40
|10.344.632.040
|% 0,43
|
|ISCTR
|26,70
|7.851.998.315
|% 3,81
|
|AKBNK
|43,98
|7.503.675.756
|% 6,96
|
|EKGYO
|8,28
|1.170.968.433
|% 1,35
|
|SKBNK
|4,71
|450.943.411
|% 2,39
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0927
|30,0969
|% 0,36
|
|Euro
|32,9554
|32,9613
|% -0,21
|
|Sterlin
|38,3029
|38,4950
|% 0,40
|
|Frank
|35,2004
|35,4125
|% 0,44
|
|Riyal
|8,0009
|8,0410
|% 0,34
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,28
|23,31
|% 0,66
|
|Platin
|928,38
|929,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|990,74
|994,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,54
|79,54
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,08
|2.053,40
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:39
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16:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, ASTOR, YKBNK
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16:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 154, 58 artarak (% 2.20 ) 7, 167
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16:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETILR, VRGYO, SEKUR, OZSUB, VKING, PKENT, KBORU, OFSYM, KUYAS, DOGUB
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16:55
BAYRK, KLKIM, VKFYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:55
KRGYO, IHLGM, ISBIR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında