***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.02.2024 16:13
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12 Ekim 2023 tarihli özel durum açıklamamızda, Whirlpool Corporation ve Arçelik'in kuracağı ortaklık ile ilgili işlemin kapanış koşullarının gerçekleşmesine ilişkin süreç kapsamında Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesine (UK Competition and Markets Authority - CMA) yapılan başvuruda Faz II - daha detaylı inceleme- sürecine geçildiği kamuya duyurulmuştur.
Yapılan başvuruya ilişkin olarak CMA tarafından yapılan 8 Şubat 2024 tarihli açıklamada CMA'nın görevlendirdiği bağımsız panel tarafından yapılan analizler sonucunda Whirlpool Corporation ve Arçelik arasında kurulacak ortaklığın, rekabeti zedeleyici bir etkisi olmayacağı yönünde ön değerlendirme yapıldığı nihai raporun ise 26 Mart 2024'e kadar yayımlanmasının beklendiği belirtilmiştir. CMA tarafından alınacak nihai karara bağlı olarak kapanışın 2024 yılının ilk yarısında gerçekleşmesi beklenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248130
BIST
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18:058.950
En Düşük
|Değişim
|: 1,21%
|| 106,78
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.990
18:0530,6089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0260
|Açılış
|: 30,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6141
En Düşük
30,4776
18:0533,0268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0473
|Açılış
|: 32,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9095
18:051.998,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,16
|Açılış
|: 1.998,41
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.987,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|51,70
|5.918.726
|% 10,00
|
|MMCAS
|12,65
|2.553.948
|% 10,00
|
|AYCES
|1.199,00
|68.553.209
|% 10,00
|
|ARZUM
|42,92
|136.406.708
|% 9,99
|
|KLNMA
|35,02
|11.092.748
|% 9,99
|
|ANSGR
|68,05
|614.694.554
|% -9,99
|
|KRGYO
|31,84
|164.345.492
|% -9,95
|
|CELHA
|30,04
|77.483.316
|% -7,46
|
|SNPAM
|105,30
|7.016.412
|% -7,39
|
|OBASE
|49,18
|128.440.482
|% -7,38
|
|THYAO
|286,75
|14.742.125.593
|% 0,26
|
|EREGL
|45,48
|6.332.035.219
|% 1,02
|
|TUPRS
|157,80
|6.229.036.392
|% 2,27
|
|REEDR
|43,22
|6.204.612.756
|% 3,69
|
|GUBRF
|158,00
|4.841.252.211
|% 9,95
|
|TSPOR
|1,70
|374.471.064
|% 3,03
|
|QUAGR
|4,16
|751.019.299
|% 4,26
|
|EKGYO
|10,32
|1.817.894.121
|% 0,19
|
|AKFGY
|2,31
|394.821.885
|% 3,12
|
|ADESE
|2,74
|447.414.023
|% -4,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6045
|30,6089
|% 0,09
|
|Euro
|33,0139
|33,0268
|% 0,14
|
|Sterlin
|38,4662
|38,6591
|% -0,11
|
|Frank
|34,8483
|35,0583
|% -0,03
|
|Riyal
|8,1416
|8,1824
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,45
|22,49
|% 0,66
|
|Platin
|886,69
|888,45
|% 0,66
|
|Paladyum
|885,42
|891,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,84
|80,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,13
|2.030,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 82, 76 artarak (% 1.07 ) 7, 850
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, ETYAT, AVHOL, FADE, INGRM, ARZUM, VANGD, AYCES, ELITE, BRSAN
-
17:59
PSDTC, DGATE, MANAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
DMRGD, ULAS, BAKAB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57YGGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 45.82 lira fiyatla işlem gören hissede 938, 871 adet işlem