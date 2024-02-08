***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar12 Ekim 2023 tarihli özel durum açıklamamızda, Whirlpool Corporation ve Arçelik'in kuracağı ortaklık ile ilgili işlemin kapanış koşullarının gerçekleşmesine ilişkin süreç kapsamında Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesine (UK Competition and Markets Authority - CMA) yapılan başvuruda Faz II - daha detaylı inceleme- sürecine geçildiği kamuya duyurulmuştur.Yapılan başvuruya ilişkin olarak CMA tarafından yapılan 8 Şubat 2024 tarihli açıklamada CMA'nın görevlendirdiği bağımsız panel tarafından yapılan analizler sonucunda Whirlpool Corporation ve Arçelik arasında kurulacak ortaklığın, rekabeti zedeleyici bir etkisi olmayacağı yönünde ön değerlendirme yapıldığı nihai raporun ise 26 Mart 2024'e kadar yayımlanmasının beklendiği belirtilmiştir. CMA tarafından alınacak nihai karara bağlı olarak kapanışın 2024 yılının ilk yarısında gerçekleşmesi beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248130BIST