***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.02.2024 tarihli özel durum açıklamamızda, CMA'nın görevlendirdiği bağımsız panel tarafından yapılan analizler sonucunda Whirlpool Corporation ve Arçelik arasında kurulacak ortaklığın, rekabeti zedeleyici bir etkisi olmayacağı yönünde ön değerlendirme yapıldığı nihai raporun ise 26 Mart 2024'e kadar yayımlanmasının beklendiği belirtilmişti. CMA tarafından yapılan 07.03.2024 tarihli açıklamada nihai kararın alınarak işlemler için tam onay verildiği belirtilmiştir. Bu kapsamda kapanışın Nisan ayının başında tamamlanması beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256292BIST