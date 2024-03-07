***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.03.2024 13:08
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.02.2024 tarihli özel durum açıklamamızda, CMA'nın görevlendirdiği bağımsız panel tarafından yapılan analizler sonucunda Whirlpool Corporation ve Arçelik arasında kurulacak ortaklığın, rekabeti zedeleyici bir etkisi olmayacağı yönünde ön değerlendirme yapıldığı nihai raporun ise 26 Mart 2024'e kadar yayımlanmasının beklendiği belirtilmişti. CMA tarafından yapılan 07.03.2024 tarihli açıklamada nihai kararın alınarak işlemler için tam onay verildiği belirtilmiştir. Bu kapsamda kapanışın Nisan ayının başında tamamlanması beklenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256292
BIST
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18:059.054
En Düşük
|Değişim
|: 3,54%
|| 309,60
|Açılış
|: 8.798
|
|Önceki Kapanış
|: 8.745
|
8.798
En Yüksek
9.054
18:0531,8959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0782
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3700
|
31,9485
En Düşük
31,7696
18:0535,0450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0458
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,1000
|
35,0607
En Düşük
34,8145
18:052.210,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,32
|Açılış
|: 2.210,44
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207,12
|
2.213,01
En Düşük
2.204,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMSN
|163,90
|909.609.612
|% 10,00
|
|SKYLP
|167,20
|26.924.449
|% 10,00
|
|MEGMT
|51,70
|151.404.416
|% 10,00
|
|KENT
|869,00
|16.628.931
|% 10,00
|
|GLBMD
|44,44
|96.300.592
|% 10,00
|
|PEKGY
|27,72
|293.691.408
|% -10,00
|
|FONET
|47,98
|404.761.982
|% -9,98
|
|UFUK
|239,00
|12.143.590
|% -9,98
|
|QNBFL
|149,60
|26.298.597
|% -9,97
|
|SAMAT
|59,85
|581.965.291
|% -9,93
|
|THYAO
|272,75
|10.372.583.234
|% 4,50
|
|EREGL
|45,66
|5.533.631.672
|% 3,12
|
|LMKDC
|36,30
|4.879.725.949
|% 5,77
|
|TUPRS
|171,10
|3.690.915.316
|% 1,24
|
|REEDR
|66,20
|3.388.667.350
|% 9,97
|
|ISCTR
|10,37
|2.911.726.397
|% 5,60
|
|EKGYO
|11,05
|2.082.425.487
|% 3,46
|
|ZOREN
|5,35
|853.372.367
|% 3,08
|
|LMKDC
|36,30
|4.879.725.949
|% 5,77
|
|KOZAL
|24,84
|3.148.061.965
|% 5,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9272
|31,9525
|% 0,42
|
|Euro
|34,9909
|35,0029
|% 0,01
|
|Sterlin
|41,4469
|41,6547
|% 0,00
|
|Frank
|36,8720
|37,0569
|% 0,03
|
|Riyal
|8,6273
|8,6706
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,30
|24,34
|% 0,66
|
|Platin
|920,09
|922,25
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.038,12
|1.041,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,95
|82,95
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.159,46
|2.159,84
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 279, 78 artarak (% 3.03 ) 9, 527
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17:59
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17:59XU100
Endeks 9, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 98 üstünde . İşlem hacmi 89, 272.00 milyon TL de
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17:58SMART
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