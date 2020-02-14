***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSARCL22117 ISIN kodlu 500.000.000 TL tahvil 4. kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.10.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 12.02.2021Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSARCL22117Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 13.02.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 13.02.2019Vade Başlangıç Tarihi 15.02.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 17.05.2019 16.05.2019 17.05.2019 6,1728 24,7589 27,1566 30.863.999,75 Evet2 16.08.2019 15.08.2019 16.08.2019 6,8602 27,516 30,491 34.300.999,79 Evet3 15.11.2019 14.11.2019 15.11.2019 4,3754 17,5496 18,74 21.876.999,8 Evet4 14.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 3,5603 14,2805 15,0642 17.801.499,68 Evet5 15.05.2020 14.05.2020 15.05.2020 2,7731 11,1228 11,59596 14.08.2020 13.08.2020 14.08.20207 13.11.2020 12.11.2020 13.11.20208 12.02.2021 11.02.2021 12.02.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 13.02.2019 tarihinde satışı tamamlanan 500.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSARCL22117 ISIN kodlu tahvili için 4. kupon ödemesi bugün yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819227BIST