Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.11.2020 17:58
GÜNCEL HABERLER



***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSARCL22117 ISIN kodlu 500.000.000 TL tahvil 7. kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.10.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 12.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSARCL22117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 13.02.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.02.2019
Vade Başlangıç Tarihi 15.02.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.05.2019 16.05.2019 17.05.2019 6,1728 24,7589 27,1566 30.863.999,75 Evet
2 16.08.2019 15.08.2019 16.08.2019 6,8602 27,516 30,491 34.300.999,79 Evet
3 15.11.2019 14.11.2019 15.11.2019 4,3754 17,5496 18,74 21.876.999,8 Evet
4 14.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 3,5603 14,2805 15,0642 17.801.499,68 Evet
5 15.05.2020 14.05.2020 15.05.2020 2,7731 11,1228 11,5959 13.865.499,73 Evet
6 14.08.2020 13.08.2020 14.08.2020 2,2812 9,15 9,4689 11.405.999,85 Evet
7 13.11.2020 12.11.2020 13.11.2020 2,8509 11,4349 11,9352 14.254.499,74 Evet
8 12.02.2021 11.02.2021 12.02.2021 4,2435 17,0207 18,1393
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 13.02.2019 tarihinde satışı tamamlanan 500.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSARCL22117 ISIN kodlu tahvili için 7. kupon ödemesi bugün yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888473


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.291
Değişim :  1,54% |  19,54
Açılış :  1.277  
Önceki Kapanış :  1.272  
En Yüksek
1.293 En Düşük
1.273
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERIT 74,25 2.589.640 % 10,00  
KARTN 2.145,00 49.626.554 % 10,00  
DENGE 5,94 8.495.986 % 10,00  
SEYKM 13,97 15.229.648 % 10,00  
TKURU 430,50 7.203.557 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6643 7,6719 % -0,22  
Euro 9,0506 9,0834 % -0,16  
Sterlin 10,0434 10,0938 % -0,17  
Frank 8,3469 8,3972 % -0,27  
Riyal 2,0362 2,0464 % -0,42  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.891 1.892 16,00  
Altın Gr. 465 465 1,58  
Cumhuriyet 3.107 3.154 5,00  
Tam 3.091 3.171 6,27  
Yarım 1.494 1.534 3,03  
Çeyrek 749 767 1,51  
Gümüş.Ons 24,67 24,71 0,43  
Gümüş Gr. 6,06 6,07 0,07  
B. Petrol 42,88 42,88 -0,65  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru