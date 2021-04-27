***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.04.2021 19:58
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.12.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 27.04.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSARCL42313
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 27.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 29.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
Kupon Sayısı 8
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.07.2021 28.07.2021 29.07.2021
2 27.10.2021 26.10.2021 27.10.2021
3 27.01.2022 26.01.2022 27.01.2022
4 28.04.2022 27.04.2022 28.04.2022
5 28.07.2022 27.07.2022 28.07.2022
6 27.10.2022 26.10.2022 27.10.2022
7 26.01.2023 25.01.2023 26.01.2023
8 27.04.2023 26.04.2023 27.04.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2020 tarih ve 78/1567 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 728 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TLREF referans oran üzerine 130 bps ek getirili, 27.04.2023 itfa tarihli, TRSARCL42313 ISIN kodlu tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 300,000,000 TL olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 27.04.2021 tarihinde tamamlanmıştır. İşlemin takası 29.04.2021 tarihinde gerçekleşecektir. İşleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931484
BIST