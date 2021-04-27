***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Tahvil İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.12.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 27.04.2023Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSARCL42313Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 27.04.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 27.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 29.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.07.2021 28.07.2021 29.07.20212 27.10.2021 26.10.2021 27.10.20213 27.01.2022 26.01.2022 27.01.20224 28.04.2022 27.04.2022 28.04.20225 28.07.2022 27.07.2022 28.07.20226 27.10.2022 26.10.2022 27.10.20227 26.01.2023 25.01.2023 26.01.20238 27.04.2023 26.04.2023 27.04.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2020 tarih ve 78/1567 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 728 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TLREF referans oran üzerine 130 bps ek getirili, 27.04.2023 itfa tarihli, TRSARCL42313 ISIN kodlu tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 300,000,000 TL olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 27.04.2021 tarihinde tamamlanmıştır. İşlemin takası 29.04.2021 tarihinde gerçekleşecektir. İşleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931484BIST