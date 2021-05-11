***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSARCL22315 ISIN kodlu 1.200.000.000 TL tahvil 1. kupon ödemesi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.12.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 10.02.2023Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSARCL22315Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 10.02.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 10.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 12.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.200.000.000Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.05.2021 10.05.2021 11.05.2021 4,849 20,1122 21,7013 58.188.000 Evet2 13.08.2021 12.08.2021 13.08.20213 12.11.2021 11.11.2021 12.11.20214 11.02.2022 10.02.2022 11.02.20225 13.05.2022 12.05.2022 13.05.20226 12.08.2022 11.08.2022 12.08.20227 11.11.2022 10.11.2022 11.11.20228 10.02.2023 09.02.2023 10.02.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 10.02.2021 tarihinde satışı tamamlanan 1.200.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSARCL22315 ISIN kodlu tahvili için 1. kupon ödemesi bugün yapılmıştır. Söz konusu tahvilin 1. kupon ödemesine ilişkin faiz %4,8490 olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936262BIST