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***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.05.2021 21:28



***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurtdışında yerleşik kişilere borçlanma aracı satışının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İrlanda
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 27.05.2026
Vade (Gün Sayısı) 1.826
Faiz Oranı Türü Sabit
ISIN Kodu XS2346972263
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 27.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 350.000.000
Kupon Sayısı 5
Döviz Cinsi EUR

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.05.2022
2 29.05.2023
3 27.05.2024
4 27.05.2025
5 27.05.2026
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.05.2026

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18.03.2021 tarihinde ihraç belgesi verilen, Euronext Dublin Borsası'nda kote edilen tahvillerin yurtdışında yerleşik yatırımcılara satışı 27 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Yurtdışında ihraç edilen ve satışı tamamlanan nominal değeri 350 Milyon Euro, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 27 Mayıs 2026, %3,00 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı %3,00 olan tahvillerin satışına ilişkin tutarlar Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938521


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UTPYA 28,30 1.591.737 % 9,95  
VKING 6,36 6.298.703 % 9,84  
YAYLA 3,50 48.151.984 % 9,72  
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Altın Ons 1.904 1.905 7,97  
Altın Gr. 524 524 6,17  
Cumhuriyet 3.450 3.502 48,00  
Tam 3.433 3.521 47,72  
Yarım 1.659 1.703 23,08  
Çeyrek 832 852 11,54  
Gümüş.Ons 27,91 27,95 0,09  
Gümüş Gr. 7,68 7,69 0,08  
B. Petrol 68,97 68,97 -0,23  
Seans Raporu 18:05
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