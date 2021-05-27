***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurtdışında yerleşik kişilere borçlanma aracı satışının tamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İrlandaTürü Özel Sektör TahviliVadesi 27.05.2026Vade (Gün Sayısı) 1.826Faiz Oranı Türü SabitISIN Kodu XS2346972263Satışın Tamamlanma Tarihi 27.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 27.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 350.000.000Kupon Sayısı 5Döviz Cinsi EURSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.05.20222 29.05.20233 27.05.20244 27.05.20255 27.05.2026Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.05.2026* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 18.03.2021 tarihinde ihraç belgesi verilen, Euronext Dublin Borsası'nda kote edilen tahvillerin yurtdışında yerleşik yatırımcılara satışı 27 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Yurtdışında ihraç edilen ve satışı tamamlanan nominal değeri 350 Milyon Euro, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 27 Mayıs 2026, %3,00 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı %3,00 olan tahvillerin satışına ilişkin tutarlar Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938521BIST