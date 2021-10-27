***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSARCL42313 ISIN kodlu 300.000.000 TL tahvil 2. kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.12.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 27.04.2023Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSARCL42313Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 27.04.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 27.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 29.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.07.2021 28.07.2021 29.07.2021 5,171 20,7407 22,4122 15.513.000 Evet2 27.10.2021 26.10.2021 27.10.2021 4,9985 20,2718 21,8735 14.995.500 Evet3 27.01.2022 26.01.2022 27.01.20224 28.04.2022 27.04.2022 28.04.20225 28.07.2022 27.07.2022 28.07.20226 27.10.2022 26.10.2022 27.10.20227 26.01.2023 25.01.2023 26.01.20238 27.04.2023 26.04.2023 27.04.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 27.04.2021 tarihinde satışı tamamlanan 300.000.000TL nominal değerli, 728 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSARCL42313 ISIN kodlu tahvili için 2. kupon ödemesi bugün yapılmıştır. Söz konusu tahvilin 2. kupon ödemesine ilişkin faiz %4,9985 olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973068BIST