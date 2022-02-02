***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Tahvil İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 07.02.2023Vade (Gün Sayısı) 370Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSARCL22323Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 01.02.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 01.02.2022Vade Başlangıç Tarihi 02.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 700.000.000Kupon Sayısı 1Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.02.2023 06.02.2023 07.02.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.02.2023 06.02.2023 07.02.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 02.12.2021 tarih ve 63/1733 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 370 gün vadeli, sabit faizli tek kupon ödemeli, 07.02.2023 itfa tarihli, TRSARCL22323 ISIN kodlu tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 700.000.000 TL olarak kesinleşmiştir. Satış işlemi 01.02.2022 tarihinde tamamlanmış olup, işlemin virmanı 02.02.2022 tarihinde gerçekleşmiştir. İşleme İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999095BIST