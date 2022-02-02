***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.02.2022 22:15
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 07.02.2023
Vade (Gün Sayısı) 370
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSARCL22323
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 01.02.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi 02.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 700.000.000
Kupon Sayısı 1
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.02.2023 06.02.2023 07.02.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.02.2023 06.02.2023 07.02.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.12.2021 tarih ve 63/1733 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 370 gün vadeli, sabit faizli tek kupon ödemeli, 07.02.2023 itfa tarihli, TRSARCL22323 ISIN kodlu tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 700.000.000 TL olarak kesinleşmiştir. Satış işlemi 01.02.2022 tarihinde tamamlanmış olup, işlemin virmanı 02.02.2022 tarihinde gerçekleşmiştir. İşleme İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999095
BIST