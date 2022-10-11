***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSARCL42412 ISIN kodlu 650.000.000 TL tahvil 2. kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiDüzeltme Nedeni Derecelendirme tarihi güncellenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 02.12.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 05.04.2024Vade (Gün Sayısı) 723Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı TREAEk Getiri 130Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSARCL42412Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 12.04.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 12.04.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 13.04.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 650.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 14.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 5,86 23,25 25,35 38.090.000 Evet2 11.10.2022 10.10.2022 11.10.2022 5,67 23,25 25,38 36.855.000 Evet3 09.01.2023 06.01.2023 09.01.20234 10.04.2023 07.04.2023 10.04.20235 10.07.2023 07.07.2023 10.07.20236 09.10.2023 06.10.2023 09.10.20237 08.01.2024 05.01.2024 08.01.20248 05.04.2024 04.04.2024 05.04.2024Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.04.2024 04.04.2024 05.04.2024* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AAA(tur)Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu 03.05.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin 12.04.2022 tarihinde satışı tamamlanan 650.000.000 TL nominal değerli, 723 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSARCL42412 ISIN kodlu tahvili için 2. kupon ödemesi bugün yapılmıştır. Söz konusu tahvilin 2. kupon ödemesine ilişkin faiz %5,67 olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070910BIST