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***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.10.2022 18:18
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSARCL42412 ISIN kodlu 650.000.000 TL tahvil 2. kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni Derecelendirme tarihi güncellenmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 02.12.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 05.04.2024
Vade (Gün Sayısı) 723
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TREA
Ek Getiri 130
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSARCL42412
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 12.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.04.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 13.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 650.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 5,86 23,25 25,35 38.090.000 Evet
2 11.10.2022 10.10.2022 11.10.2022 5,67 23,25 25,38 36.855.000 Evet
3 09.01.2023 06.01.2023 09.01.2023
4 10.04.2023 07.04.2023 10.04.2023
5 10.07.2023 07.07.2023 10.07.2023
6 09.10.2023 06.10.2023 09.10.2023
7 08.01.2024 05.01.2024 08.01.2024
8 05.04.2024 04.04.2024 05.04.2024
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.04.2024 04.04.2024 05.04.2024

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AAA(tur)Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu 03.05.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 12.04.2022 tarihinde satışı tamamlanan 650.000.000 TL nominal değerli, 723 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSARCL42412 ISIN kodlu tahvili için 2. kupon ödemesi bugün yapılmıştır. Söz konusu tahvilin 2. kupon ödemesine ilişkin faiz %5,67 olarak gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070910


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Tam 6.733 6.800 32,00  
Yarım 3.281 3.324 15,00  
Çeyrek 1.643 1.662 7,00  
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Gümüş Gr. 11,37 11,39 -0,07  
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