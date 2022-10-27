***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSARCL42313 ISIN kodlu 300.000.000 TL tahvil 6. kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiDüzeltme Nedeni Derecelendirme tarihi güncellenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.12.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 24.12.2020İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 27.04.2023Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı TLREFEk Getiri 130 bpsSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSARCL42313Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 27.04.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 27.04.2021Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 29.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.07.2021 28.07.2021 29.07.2021 5,171 20,7407 22,4122 15.513.000 Evet2 27.10.2021 26.10.2021 27.10.2021 4,9985 20,2718 21,8735 14.995.500 Evet3 27.01.2022 26.01.2022 27.01.2022 4,2393 16,8189 17,9066 12.717.900 Evet4 28.04.2022 27.04.2022 28.04.2022 3,8942 15,6196 16,5595 11.682.600 Evet5 28.07.2022 27.07.2022 28.07.2022 3,9439 15,8189 16,7833 11.831.700 Evet6 27.10.2022 26.10.2022 27.10.2022 3,597 14,4276 15,2278 10.791.000 Evet7 26.01.2023 25.01.2023 26.01.20238 27.04.2023 26.04.2023 27.04.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AAA(tur)Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu 03.05.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin 27.04.2021 tarihinde satışı tamamlanan 300.000.000TL nominal değerli, 728 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSARCL42313 ISIN kodlu tahvili için 6. kupon ödemesi bugün yapılmıştır. Söz konusu tahvilin 6. kupon ödemesine ilişkin faiz %3,5970 olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074779BIST