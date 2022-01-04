***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 04.01.2022 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ARÇELİK A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ARÇELİK A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket'in gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 6.757.282.050Ödenecek Azami Tutar (TL) 2.400.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarARCLK, TRAARCLK91H5 02.07.2021 100.000 0,0148 31,94 -ARCLK, TRAARCLK91H5 12.07.2021 750.000 0,111 32,299 -ARCLK, TRAARCLK91H5 13.07.2021 430.000 0,064 32,112 -ARCLK, TRAARCLK91H5 26.07.2021 1.000.000 0,148 32,426 -ARCLK, TRAARCLK91H5 28.07.2021 621.818 0,092 32,542 -ARCLK, TRAARCLK91H5 30.07.2021 250.000 0,037 32,939 -ARCLK, TRAARCLK91H5 06.08.2021 300.000 0,044 32,958 -ARCLK, TRAARCLK91H5 10.08.2021 2.500.000 0,37 32,663 -ARCLK, TRAARCLK91H5 11.08.2021 1.606.859 0,238 32,755 -ARCLK, TRAARCLK91H5 12.08.2021 1.010.000 0,149 32,981 -ARCLK, TRAARCLK91H5 13.08.2021 450.073 0,067 33,074 -ARCLK, TRAARCLK91H5 25.08.2021 200.000 0,03 31,986 -ARCLK, TRAARCLK91H5 26.08.2021 1.203.132 0,178 31,819 -ARCLK, TRAARCLK91H5 27.08.2021 1.325.634 0,196 31,917 -ARCLK, TRAARCLK91H5 07.09.2021 1.400.000 0,207 32,06 -ARCLK, TRAARCLK91H5 08.09.2021 2.000.000 0,296 31,94 -ARCLK, TRAARCLK91H5 09.09.2021 692.136 0,102 32,036ARCLK, TRAARCLK91H5 10.09.2021 700.000 0,104 32,235ARCLK, TRAARCLK91H5 16.09.2021 880.000 0,13 31,815ARCLK, TRAARCLK91H5 17.09.2021 1.330.000 0,197 31,937ARCLK, TRAARCLK91H5 20.09.2021 2.800.000 0,414 31,606ARCLK, TRAARCLK91H5 21.09.2021 1.000.000 0,148 31,738ARCLK, TRAARCLK91H5 22.09.2021 660.000 0,098 31,845ARCLK, TRAARCLK91H5 23.09.2021 1.000.000 0,148 31,8ARCLK, TRAARCLK91H5 24.09.2021 1.651.004 0,244 31,812ARCLK, TRAARCLK91H5 28.09.2021 730.000 0,108 32,437ARCLK, TRAARCLK91H5 30.09.2021 915.538 0,135 32,565ARCLK, TRAARCLK91H5 04.10.2021 217.000 0,032 32,743ARCLK, TRAARCLK91H5 06.10.2021 879.289 0,13 31,949ARCLK, TRAARCLK91H5 07.10.2021 1.000.000 0,148 32,049ARCLK, TRAARCLK91H5 12.10.2021 496.111 0,073 32,14ARCLK, TRAARCLK91H5 15.10.2021 1.068.641 0,158 32,417ARCLK, TRAARCLK91H5 19.10.2021 872.423 0,129 32,705ARCLK, TRAARCLK91H5 20.10.2021 340.000 0,05 32,753ARCLK, TRAARCLK91H5 21.10.2021 262.609 0,039 32,84ARCLK, TRAARCLK91H5 26.10.2021 1.180.000 0,175 33,431ARCLK, TRAARCLK91H5 17.11.2021 142.703 0,021 39,485ARCLK, TRAARCLK91H5 18.11.2021 186.576 0,028 40,177ARCLK, TRAARCLK91H5 20.12.2021 945.000 0,14 50,226ARCLK, TRAARCLK91H5 21.12.2021 495.553 0,073 48,196ARCLK, TRAARCLK91H5 22.12.2021 485.600 0,072 47,102ARCLK, TRAARCLK91H5 23.12.2021 354.725 0,052 47,461ARCLK, TRAARCLK91H5 03.01.2022 50.000 0,007 49,575ARCLK, TRAARCLK91H5 04.01.2022 50.000 0,007 49,91Ek Açıklamalar01.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 04.01.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.04.01.2022 tarihinde 49,76 TL - 50,00 TL fiyat aralığından (ortalama 49,9102 TL) 50.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 36.532.424 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %5,4064)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988769BIST