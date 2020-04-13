***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









etim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 2.72 Bağımsız Üye Değil Hayır Yürütme Komitesi ÜyesiYILDIRIM ALİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 25.03.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Yürütme Komitesi ÜyesiLEVENT ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.03.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. CEO - Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiROBERT SONMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 15.04.1994 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Burla Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil HayırFATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Risk Yönetim Komitesi ÜyesiHAKAN HAMDİ BULGURLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.03.2016 İcrada Görevli Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil HayırKAMİL ÖMER BOZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Grup içi ve Grup dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823071 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıMÜZEYYEN MÜNİRE GÜLAY BARBAROSOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 19.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823071 Değerlendirildi Hayır Risk Yönetim Komitesi BaşkanıAHMET TURUL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.03.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Grup dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823071 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiTUĞRUL FADILLIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.03.2020 İcrada Görevli Değil Grup dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823071 Değerlendirildi Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837554BIST