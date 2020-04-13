GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.04.2020 17:31
GÜNCEL HABERLER


etim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 2.72 Bağımsız Üye Değil Hayır Yürütme Komitesi Üyesi
YILDIRIM ALİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 25.03.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Yürütme Komitesi Üyesi
LEVENT ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.03.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. CEO - Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ROBERT SONMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 15.04.1994 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Burla Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Risk Yönetim Komitesi Üyesi
HAKAN HAMDİ BULGURLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.03.2016 İcrada Görevli Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
KAMİL ÖMER BOZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Grup içi ve Grup dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823071 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
MÜZEYYEN MÜNİRE GÜLAY BARBAROSOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 19.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823071 Değerlendirildi Hayır Risk Yönetim Komitesi Başkanı
AHMET TURUL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.03.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Grup dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823071 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
TUĞRUL FADILLIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.03.2020 İcrada Görevli Değil Grup dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823071 Değerlendirildi Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837554


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0596.399
Değişim :  -0,08% |  -72,33
Açılış :  95.463  
Önceki Kapanış :  96.471  
En Yüksek
97.312 En Düşük
95.019
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOKTA 24,86 4.583.483 % 10,00  
PETUN 12,32 19.238.089 % 10,00  
TSPOR 4,73 366.046.283 % 10,00  
KLNMA 44,44 64.582.176 % 10,00  
YBTAS 5.740,00 665.710 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4779 8,5205 % 1,95  
Frank 6,9891 7,0312 % 1,20  
Riyal 1,8003 1,8093 % 1,36  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.710 1.710 23,92  
Altın Gr. 373 373 9,62  
Cumhuriyet 2.386 2.443 63,30  
Tam 2.452 2.514 68,90  
Yarım 1.193 1.223 31,70  
Çeyrek 598 612 16,10  
Gümüş.Ons 15,37 15,41 -0,01  
Gümüş Gr. 3,35 3,37 0,04  
B. Petrol 31,98 31,98 0,50  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru