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***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.08.2020 15:40
GÜNCEL HABERLER



***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Polat Şen Genel Müdür Yardımcısı-Finansman ve Mali İşler/ Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 12.03.2015 0 212 314 31 00 polat.sen@ arcelik.com
Özkan Çimen Finansman ve Kurumsal Risk Direktörü 01.08.2020 0 212 314 31 85 ozkan.cimen@arcelik.com
Faik Bülent Alagöz Yönetici-Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyum 24.06.2014 0 212 314 31 03 bulent.alagoz@ arcelik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 203781/ 700495
Orkun İnanbil Yönetici-Yatırımcı İlişkileri 01.02.2016 0 212 314 31 14 orkun.inanbil@ arcelik.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864640


BIST



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARFA 10,34 10.283.120 % 10,00  
KAREL 19,14 94.907.523 % 10,00  
DESA 8,69 39.620.320 % 10,00  
FRIGO 31,10 706.377 % 9,97  
BURCE 34,46 14.356.288 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0234 9,0687 % -0,40  
Frank 7,5738 7,6194 % 0,44  
Riyal 1,8521 1,8614 % 0,27  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.973 1.973 -3,66  
Altın Gr. 442 442 0,60  
Cumhuriyet 2.900 2.933 -17,20  
Tam 2.987 3.019 -17,60  
Yarım 1.450 1.471 -8,60  
Çeyrek 727 738 -4,30  
Gümüş.Ons 24,30 24,34 0,00  
Gümüş Gr. 5,45 5,46 0,02  
B. Petrol 43,34 43,34 -0,81  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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