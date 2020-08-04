***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.08.2020 15:40
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Polat Şen Genel Müdür Yardımcısı-Finansman ve Mali İşler/ Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 12.03.2015 0 212 314 31 00 polat.sen@ arcelik.com
Özkan Çimen Finansman ve Kurumsal Risk Direktörü 01.08.2020 0 212 314 31 85 ozkan.cimen@arcelik.com
Faik Bülent Alagöz Yönetici-Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyum 24.06.2014 0 212 314 31 03 bulent.alagoz@ arcelik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 203781/ 700495
Orkun İnanbil Yönetici-Yatırımcı İlişkileri 01.02.2016 0 212 314 31 14 orkun.inanbil@ arcelik.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864640
BIST
16:141.098
En Yüksek
|Değişim
|: -2,58%
|| -29,04
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.094
16:146,9653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0126
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
16:148,2133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0214
|Açılış
|: 8,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
16:14442,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,73
|Açılış
|: 442,49
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
443,52
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|10,34
|10.283.120
|% 10,00
|
|KAREL
|19,14
|94.907.523
|% 10,00
|
|DESA
|8,69
|39.620.320
|% 10,00
|
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|
|BURCE
|34,46
|14.356.288
|% 9,96
|
|BFREN
|954,20
|719.467
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.305,00
|298.830
|% -10,00
|
|KENT
|1.950,50
|928.438
|% -10,00
|
|TKURU
|46,76
|291.408
|% -9,99
|
|PKENT
|859,20
|970.760
|% -9,99
|
|GARAN
|6,83
|1.115.085.464
|% -2,71
|
|ASELS
|34,92
|1.103.118.087
|% -0,96
|
|EKGYO
|2,16
|1.090.822.302
|% -3,57
|
|THYAO
|10,80
|934.401.731
|% 1,03
|
|BIMAS
|66,35
|545.812.950
|% -7,14
|
|EKGYO
|2,16
|1.090.822.302
|% -3,57
|
|ISGYO
|2,05
|416.950.056
|% 1,49
|
|TSKB
|1,12
|216.282.200
|% -0,88
|
|HLGYO
|2,59
|460.135.717
|% 3,19
|
|GARAN
|6,83
|1.115.085.464
|% -2,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0234
|9,0687
|% -0,40
|
|Frank
|7,5738
|7,6194
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8521
|1,8614
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.973
|-3,66
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,60
|
|Cumhuriyet
|2.900
|2.933
|-17,20
|
|Tam
|2.987
|3.019
|-17,60
|
|Yarım
|1.450
|1.471
|-8,60
|
|Çeyrek
|727
|738
|-4,30
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,34
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|5,45
|5,46
|0,02
|
|B. Petrol
|43,34
|43,34
|-0,81
|
Seans Raporu
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-
16:27KRSTL
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 208, 483 adet işlem
-
16:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -28, 04 kaybederek (% -2.23 ) 1, 232
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16:26XU100
Endeks 1, 097 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 69 altında . İşlem hacmi 16, 885.00 milyon TL de
-
16:26CEMTS
Yüzde -8.05 oranında düşüşle 11.08 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 142, 806 adet işlem
-
16:25MRGYO
Yüzde -6.60 oranında düşüşle 1.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 531, 444 adet işlem