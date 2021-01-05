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***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.01.2021 11:30



***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Polat Şen Genel Müdür Yardımcısı-Finansman ve Mali İşler/ Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 12.03.2015 0 212 314 31 00 polat.sen@ arcelik.com
Özkan Çimen Finansman ve Kurumsal Risk Direktörü 01.08.2020 0 212 314 39 01 ozkan.cimen@arcelik.com
Orkun İnanbil Yönetici-Yatırımcı İlişkileri & Sermaye Piyasaları Uyum 01.02.2016 0 212 314 31 14 orkun.inanbil@ arcelik.com
Kerimcan Uzun Kıdemli Uzman-Yatırımcı İlişkileri & Sermaye Piyasaları Uyum 03.04.2017 0 212 705 96 81 kerimcan.uzun@arcelik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Alper Gür Kıdemli Uzman-Yatırımcı İlişkileri & Sermaye Piyasaları Uyum 11.04.2018 0 212 314 31 47 alper.gur@arcelik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı 207503 / 701356 / 309542 / 912739

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAKAN HAMDİ BULGURLU Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı-Satış (Avrupa,Amerika,Asya-Pasifik) Yönetim Kurulu Üyelikleri
POLAT ŞEN Genel Müdür Yardımcısı-Finansman ve Mali İşler İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Satınalma Direktörü
NİHAT BAYİZ Genel Müdür Yardımcısı-Üretim ve Teknoloji İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Ar-Ge Direktörü
CEMAL CAN DİNÇER Genel Müdür Yardımcısı-Ticari-Türkiye ve Pakistan İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Satış Direktörü-İştirakler(Amerika,Asya-Pasifik) Arçelik Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü
MEHMET RAGIP BALCIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı-Ticari-Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Ülke Müdürü İngiltere&İrlanda/Beko Plc Genel Müdürü
ZEYNEP YALIM UZUN Genel Müdür Yardımcısı-Pazarlama İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
UTKU BARIŞ PAZAR Genel Müdür Yardımcısı-Strateji ve Dijital İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Stratejik Planlama Direktörü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896985


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Riyal 1,9642 1,9740 % -0,39  
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Altın Gr. 463 463 -1,18  
Cumhuriyet 3.061 3.107 13,00  
Tam 3.048 3.125 19,48  
Yarım 1.473 1.512 9,42  
Çeyrek 739 756 4,71  
Gümüş.Ons 27,43 27,47 0,18  
Gümüş Gr. 6,51 6,52 0,01  
B. Petrol 51,41 51,41 0,32  
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